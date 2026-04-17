Alberto Weretilneck no será presidente de Juntos Somos Río Negro

El gobernador aseguró que la renovación de autoridades en Juntos debe dar paso a una nueva camada de dirigentes. Alberto Weretilneck ya no presidirá el partido.

Alberto Weretilneck confirmó este viernes que dejará de ser el presidente de Juntos Somos Río Negro “para darle lugar a dirigentes jóvenes , en el marco de una renovación dirigencial que impulsa el partido en el proceso de elección de autoridades”.

“Nosotros seguiremos poniendo todas nuestras fuerzas en la gestión de Gobierno para hacer cada vez más grande a Río Negro”, remarcó el gobernador.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Weretilneck explicó que “debe haber cambios y renovación” en el partido. “Siento que Juntos tiene que ser liderado por mujeres y hombres más jóvenes que nosotros, con una visión más moderna de lo que pasa hoy en la provincia. Pero, fundamentalmente, estos hombres y mujeres deben seguir adelante con esta tarea de u nir a la provincia y de defender los intereses de todos los rionegrinos y las rionegrinas ”, dijo.

Weretilneck confesó que “ha sido una decisión meditada y conversada entre todos” y consideró que “cuando esta noche la provincia de Río Negro sepa quiénes van a ser las nuevas autoridades de Juntos, seguramente entenderán el porqué de este razonamiento”.

Buteler y Weretilneck Alberto Weretilneck y Rodrigo Buteler, fijaron el rumbo de la ciudad para 2026. Gentileza

“Estoy convencido de que cada una y cada uno de ustedes va a acompañar a esta nueva dirigencia, porque es el Río Negro que viene, porque es la nueva etapa de construcción de Juntos Somos Río Negro”, remarcó.

“Nosotros seguiremos comprometidos con la tarea diaria del gobierno. Todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra energía estará puesta en seguir concretando los grandes proyectos, mejorar lo que todavía hay que mejorar, seguir poniendo a Río Negro en lo más alto del país, y dejándoles a quienes vienen atrás nuestro, a las próximas generaciones, un Río Negro mejor”, sintetizó.

Weretilneck apuesta a una renovación de autoridades para revitalizar el partido. Entre los dirigentes jóvenes con peso en la conducción partidaria asoman el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quien sería propuesto como nuevo presidente, según trascendió dentro del partido.

Defensa del rol de Juntos Somos Río Negro

Weretilneck aprovechó la oportunidad para remarcar que Juntos Somos Río Negro “es el partido de los rionegrinos y de las rionegrinas, el partido que defiende los intereses de la provincia, que defiende el federalismo, que nos hermana a cada una y a cada uno de nosotros”.

“La gran diferencia de Juntos con los partidos nacionales es que ellos obedecen a Buenos Aires, mientras que Juntos obedece a la provincia de Río Negro. Y los partidos nacionales dividen, al contrario de lo que hace Juntos, que trata permanentemente de unir a la sociedad rionegrina”, indicó.

“Juntos ha sido y es el partido que marca, de alguna manera, lo que pasa hoy en la provincia y todos aspiramos a que siga siéndolo. Pero no por cuestiones personales partidarias, sino porque, fundamentalmente, es la única herramienta que tenemos los rionegrinos para mantenernos unidos”, finalizó Weretilneck.