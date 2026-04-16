Alberto Weretilneck encabezó una licitación clave en Cipolletti: la obra que puede cambiar la ciudad

Se llevó a cabo la apertura sobres para una obra histórica y firmaron el inicio de un nuevo CET. Prometen mejoras clave en infraestructura y educación.

El gobernador de Río Negro formó parte de la apertura de sobres en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler , Cipolletti fue escenario de un acto que combinó obras , anuncios y definiciones clave .

El evento se realizó en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel y marcó avances en proyectos estratégicos para la ciudad.

Uno de los puntos centrales fue la apertura de sobres del proyecto de entubamiento de desagües pluviales urbanos .

La obra contempla la ejecución del entubado en calles Paso de los Libres, Vélez Sársfield y Naciones Unidas.

Se trata de un proyecto considerado histórico, que busca mejorar la infraestructura urbana, evitar anegamientos y acompañar el crecimiento ordenado de Cipolletti.

Las empresas Quatro SRL y Riveiro SRL presentaron sus ofertas, que ahora serán evaluadas antes de conocer los montos económicos.

Qué dijo Rodrigo Buteler sobre la licitación para la obra histórica

En sus redes sociales, el intendente de Cipolletti destacó el acto y aseguró que "hoy dimos un paso muy importante para seguir transformando la ciudad, junto al gobernador Alberto Weretilneck". En ese sentido, destacó que "va a mejorar el drenaje en más de 800 hectáreas y reducir los anegamientos en distintos sectores".

image

"Es infraestructura de fondo, de la que no siempre se ve, pero que mejora la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos", remarcó.

Un nuevo CET para el Distrito Vecinal Noreste

Durante el acto también se firmó el inicio de obra del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) en el Distrito Vecinal Noreste.

Según destacó Buteler, será un “antes y un después” para la educación, especialmente en ese sector de la ciudad.

Más anuncios y fondos

La jornada incluyó además entrega de escrituras del IPPV, regularizaciones bajo la Ley Pierri, personerías jurídicas y un aporte de 30 millones de pesos para continuar el Centro de Promoción Comunitaria en barrio Don Bosco

Cómo se financiará la obra

El proyecto de desagües será ejecutado de forma conjunta entre el Municipio y el DPA, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a través de la UPCEFE.

Una apuesta al crecimiento

Desde el Municipio remarcaron que estas obras apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, tanto en infraestructura como en educación.

El intendente municipal Rodrigo Buteler al respecto destacó que: “Creo que es uno de los días más importantes de estos dos años de gestión que tuvimos con el gobernador en cuanto a obra en la ciudad de Cipolletti".

image

Y agregó que "la apertura de los sobres para entubar los desagües, son obras estratégicas que mejoran la calidad de vida de los vecinos de Cipolletti”.

Con la apertura de sobres y el inicio de nuevas construcciones, Cipolletti avanza en proyectos que buscan transformar la ciudad en el corto y mediano plazo.

Detalles de los trabajos

Las obras abarcan tres cuencas urbanas fundamentales para el sistema de drenaje de la ciudad, con conductos de gran tamaño, sumideros y obras complementarias.

El Proyecto de Desagües Pluviales de las calles Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas de Cipolletti forma parte del Contrato de Obra entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la empresa 5 de Septiembre S.A., en el marco de una estrategia de remodelación y mejora del sistema pluvial urbano de la ciudad.

image

En algunos tramos, los conductos permitirán incluso el ingreso de personal para tareas de mantenimiento, lo que facilitará su operatividad a futuro.

Los trabajos tendrán plazos de ejecución que van de uno a más de un año, según el sector intervenido.