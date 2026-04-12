El mensaje de Rodrigo Buteler tras implementar los nuevos colectivos: "Después de 15 años, lo hicimos realidad"

Tras la puesta en marcha del nuevo transporte, el intendente habló de la semana más importante de su gestión y agradeció a toda la comunidad.

El intendente hizo un balance en sus redes sociales tras la presentación del nuevo transporte público.

Luego de la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público , el intendente Rodrigo Buteler utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que funcionó como balance de una semana clave .

El jefe comunal aseguró que se trató de uno de los momentos más importantes desde que asumió al frente del Municipio de Cipolletti .

En su mensaje, Buteler destacó el valor del cambio y el impacto que tiene en la vida cotidiana de los vecinos.

“Arrancó el nuevo sistema de transporte público de la ciudad… algo que esperamos los cipoleños hace 15 años, hoy lo hicimos realidad”, expresó.

Agradecimientos y respaldo

El intendente también aprovechó para agradecer a todos los sectores que formaron parte del proceso: "el Concejo Deliberante, el gabinete municipal, los trabajadores y la comunidad".

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Remarcó que se trató de “un esfuerzo enorme” que permitió concretar un sistema que definió como “de primer nivel”.

Un contacto directo con los vecinos

Durante la presentación del servicio, Buteler se mostró cercano a la comunidad: dialogó con vecinos, respondió consultas y recibió el reconocimiento de quienes se acercaron.

La escena reflejó el impacto de una medida largamente esperada, que ahora empieza a mostrar sus primeros resultados.

Cómo descargar la app del nuevo transporte en Cipolletti y saber cuándo pasa el colectivo

La puesta en marcha del nuevo sistema de Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) comenzó con una alta expectativa y, en sus primeras horas de funcionamiento, mostró signos de aceptación entre los usuarios que volvieron a apostar por el colectivo como medio de movilidad diaria.

La respuesta está en una de las principales novedades que incorpora el sistema: una aplicación móvil gratuita que permite seguir en tiempo real el recorrido de las unidades. Se trata de la app oficial del TUC, que ya se encuentra disponible para dispositivos Android y puede descargarse desde la tienda Play Store.

El acceso es simple y está pensado para cualquier usuario con un teléfono celular. Solo es necesario ingresar a la tienda Play Store, buscar la aplicación del Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) e instalarla de manera gratuita. No requiere pagos ni suscripciones y su descarga demanda apenas unos minutos.

Por el momento, la app está disponible para el sistema operativo Android, lo que abarca a la gran mayoría de los teléfonos móviles en uso. Desde el Municipio aseguraron que próximamente se lanzará una versión para otros sistemas operativos.

Una vez instalada, la aplicación permite visualizar el mapa de la ciudad con los recorridos activos, identificar las paradas y conocer la ubicación exacta de cada colectivo en circulación.