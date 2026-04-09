Cómo descargar la app del nuevo transporte en Cipolletti y saber cuándo pasa el colectivo

El TUC sumó una app gratuita para seguir el colectivo en tiempo real. Cómo descargarla, ver recorridos y hacer reclamos desde el celular.

Las primeras horas del nuevo sistema de Transporte Urbano de Cipolletti, marcó una amplia aceptación.

La puesta en marcha del nuevo sistema de Transporte Urbano de Cipolletti ( TUC ) comenzó con una alta expectativa y, en sus primeras horas de funcionamiento, mostró signos de aceptación entre los usuarios que volvieron a apostar por el colectivo como medio de movilidad diaria.

Junto con los primeros recorridos por los barrios de la ciudad, surgió una de las preguntas más frecuentes entre los vecinos: cómo saber por dónde viene el colectivo y cuánto falta para que llegue.

La respuesta está en una de las principales novedades que incorpora el sistema: una aplicación móvil gratuita que permite seguir en tiempo real el recorrido de las unidades. Se trata de la app oficial del TUC , que ya se encuentra disponible para dispositivos Android y puede descargarse desde la tienda Play Store.

App TUC La app TUC se encuentra disponible para dispositivos Android. Google Play Store

Cómo descargar la app del TUC

El acceso es simple y está pensado para cualquier usuario con un teléfono celular. Solo es necesario ingresar a la tienda Play Store, buscar la aplicación del Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) e instalarla de manera gratuita. No requiere pagos ni suscripciones y su descarga demanda apenas unos minutos.

Por el momento, la app está disponible para el sistema operativo Android, lo que abarca a la gran mayoría de los teléfonos móviles en uso. Desde el Municipio aseguraron que próxima mente se lanzará una versión para otros sistemas operativos.

Una vez instalada, la aplicación permite visualizar el mapa de la ciudad con los recorridos activos, identificar las paradas y conocer la ubicación exacta de cada colectivo en circulación.

ECP TUC (4) A través de la aplicación, los usuarios tienen la posibilidad de seguir en vivo por dónde viene el colectivo. Estefania Petrella

Seguimiento en tiempo real y mayor previsibilidad

La principal función de la app es el seguimiento satelital en tiempo real. A través de un sistema de GPS incorporado en las nuevas unidades, los usuarios pueden ver en el mapa por dónde se encuentra el colectivo que necesitan tomar.

Esta herramienta busca resolver uno de los principales problemas del sistema anterior: la falta de previsibilidad. Durante años, los cipoleños debieron organizarse de manera informal, incluso mediante grupos de WhatsApp, para saber si el colectivo había pasado o si se encontraba fuera de servicio.

Con el nuevo TUC, esa lógica cambia. El usuario puede planificar su viaje con mayor precisión, calcular tiempos de traslado y evitar largas esperas en la parada, especialmente en horarios nocturnos o en zonas más alejadas.

ECP TUC (3) Dentro de la aplicación, los usuarios también pueden realizar reclamos y sugerencias sobre el servicio. Estefania Petrella

Reclamos, sugerencias y control ciudadano

Otra de las funciones destacadas de la aplicación es la posibilidad de realizar reclamos y sugerencias sobre el servicio. Desde la misma plataforma, los usuarios pueden reportar demoras, inconvenientes o proponer mejoras en los recorridos y frecuencias.

Este sistema apunta a generar una interacción más directa entre los vecinos, la empresa prestataria (Pehuenche) y el municipio, que tendrá acceso a esa información para monitorear el funcionamiento del servicio y realizar ajustes si es necesario.

La implementación de esta herramienta también se enmarca en una estrategia más amplia de modernización del transporte público, que incluye no solo tecnología, sino también nuevas unidades, mejoras en la infraestructura y ampliación de recorridos.

Buteler Presentación del nuevo transporte público con subs

Un sistema renovado tras 20 años

La app es solo una de las piezas de un cambio estructural que el municipio impulsó para actualizar un servicio que llevaba dos décadas sin modificaciones profundas. El nuevo TUC incorpora ocho unidades 0 kilómetro con aire acondicionado, calefacción y rampas para personas con movilidad reducida.

Además, se implementaron cinco líneas que conectan barrios que históricamente no contaban con cobertura, junto con un incremento en las frecuencias y la recuperación de horarios nocturnos.

HORARIOS Y RECORRIDOS TUC 2026

En este contexto, la aplicación se convierte en una herramienta clave para acompañar la transformación del sistema, ya que permite que los usuarios accedan a información en tiempo real y utilicen el servicio de manera más eficiente.

La incorporación de tecnología al transporte público marca un cambio en la experiencia del usuario. Ya no se trata solo de subir al colectivo, sino de poder anticipar el viaje, optimizar tiempos y tener un canal directo de comunicación con quienes gestionan el sistema.

“No podíamos pensar en el desarrollo de Cipolletti y la región sin un sistema de transporte acorde a lo que está pasando, sobre todo con el crecimiento vinculado a Vaca Muerta”, describió el intendente Rodrigo Buteler tras la presentación del servicio.