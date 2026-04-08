Colectivos en Cipolletti: cómo funciona el nuevo sistema y cuánto cuesta viajar

El nuevo sistema de Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) ya circula por la ciudad. Conocé recorridos, frecuencias y cuánto cuesta el boleto.

El nuevo sistema de Transporte Público Cipolletti ya comenzó a circular por la ciudad.

El sistema de Transporte Urbano de Cipolletti ( TUC ) comenzó una nueva etapa este miércoles con la puesta en marcha de unidades 0 kilómetro , recorridos ampliados y mejoras tecnológicas que buscan dejar atrás dos décadas de un servicio cuestionado por los vecinos.

La presentación oficial se realizó este miércoles por la mañana con la participación de autoridades municipales, representantes de la empresa adjudicataria y vecinos que acompañaron el inicio de un cambio estructural en la movilidad urbana.

El relanzamiento del sistema no solo implica la incorporación de ocho unidades nuevas , sino también una reconfiguración integral del servicio con cinco líneas que conectan sectores históricamente postergados. Barrios como 4 de Agosto, La Esperanza, El Espejo y zonas periféricas que crecieron en los últimos años comienzan a integrarse a la red formal de transporte, en un contexto de expansión urbana que dejó obsoleto el esquema anterior.

ECP PRESENTACION NUEVO COLECTIVO (30) La presentación oficial tuvo lugar en la entrada del edificio municipal. Estefania Petrella

Buscan dejar atrás años de precariedad en los colectivos

El intendente Rodrigo Buteler remarcó a LM Cipolletti que la renovación del transporte era una deuda histórica de la ciudad. “La última licitación fue en 2005 y la ciudad de ese momento no tiene nada que ver con la actual”, sostuvo, al tiempo que recordó las dificultades que enfrentaban los usuarios: unidades antiguas, demoras constantes y falta de previsibilidad.

Durante años, los vecinos llegaron incluso a organizarse a través de grupos de WhatsApp para saber si el colectivo había pasado o si se había roto en el recorrido. “Era un delirio. No se podía planificar un viaje ni saber cuánto tiempo ibas a esperar”, describió el jefe comunal.

Con el nuevo sistema, ese escenario busca quedar atrás. Las unidades cuentan con aire acondicionado, calefacción, rampas para personas con discapacidad y seguimiento satelital en tiempo real por GPS, lo que permitirá a los usuarios conocer la ubicación del colectivo desde una aplicación móvil.

ECP PRESENTACION NUEVO COLECTIVO (53) 8 nuevas unidades 0 kilómetro fueron presentadas. Estefania Petrella

Más frecuencias y menor tiempo de espera

Uno de los cambios más significativos está vinculado a la frecuencia del servicio. Según explicó el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, el rediseño permitirá reducir en promedio un 50% el tiempo de espera en las paradas.

“Superamos las 100 frecuencias diarias y recuperamos horarios que se habían perdido, como los nocturnos hacia Puente 83 y los servicios de fin de semana”, detalló.

El nuevo esquema incluye además unidades de refuerzo para evitar interrupciones en caso de fallas mecánicas, una situación frecuente en el sistema anterior. Esto apunta a mejorar la confiabilidad del servicio y brindar mayor previsibilidad a los usuarios.

ECP PRESENTACION NUEVO COLECTIVO (51) Las líneas se distribuyen en 5 recorridos que unen distintos puntos y barrios de Cipolletti. Estefania Petrella

Tecnología y seguridad: las claves del sistema

El TUC incorpora herramientas que lo alinean con estándares de ciudades más modernas. A la app de seguimiento en tiempo real se suma la posibilidad de calificar el servicio, lo que permitirá al Municipio monitorear su funcionamiento de manera más directa.

En paralelo, se avanzó en la renovación de garitas con cámaras de seguridad y domos conectados al sistema 911, una medida que apunta a mejorar la seguridad en la espera del transporte, especialmente en horarios nocturnos.

Para Buteler, estas mejoras son clave en el contexto regional: “No podíamos pensar en el desarrollo de Cipolletti y la región sin un sistema de transporte acorde a lo que está pasando, sobre todo con el crecimiento vinculado a Vaca Muerta”, expresó.

ECP PRESENTACION NUEVO COLECTIVO (1) Rampas para personas con movilidad reducida, aire acondicionado, calefacción y seguimiento en tiempo real son las incorporaciones. Estefania Petrella

El costo del boleto: por ahora sin cambios

En medio de un contexto económico complejo a nivel nacional, uno de los puntos más relevantes para los usuarios es que el valor del boleto no sufrió modificaciones con la puesta en marcha del nuevo sistema.

El boleto común se mantiene en $1.600, mientras que el boleto escolar continúa con el esquema vigente.

Desde el Municipio explicaron que el sostenimiento del sistema se logra a través de un esquema de subsidios locales, ante la reducción del aporte nacional al transporte público. “El sistema se financia con el boleto, pero sobre todo con el acompañamiento del Municipio”, señaló Buteler, quien cuestionó la falta de redistribución de fondos nacionales provenientes de impuestos al combustible.

De esta manera, la decisión política fue priorizar la accesibilidad del servicio sin trasladar el costo de la modernización a los usuarios en esta primera etapa.

ECP PRESENTACION NUEVO COLECTIVO (73) El boleto se mantiene por el momento al mismo valor. Estefania Petrella

Un cambio estructural con mirada a futuro

La implementación del nuevo TUC marca un punto de inflexión en la movilidad de Cipolletti. No solo por la renovación de unidades, sino por la planificación de un sistema adaptado a la ciudad actual y su proyección de crecimiento.

Zúñiga destacó que el proceso fue largo y complejo, atravesado por dificultades económicas y financieras a nivel país, pero subrayó que finalmente se logró concretar una transformación que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.

“Hoy damos vuelta la página. Tenemos un servicio pensado para la demanda actual y preparado para seguir creciendo”, afirmó.

En ese sentido, desde el Ejecutivo municipal convocaron a los usuarios a apropiarse del sistema, utilizarlo y también señalar posibles mejoras. El desafío ahora será sostener el funcionamiento, garantizar la frecuencia prometida y consolidar un servicio que, después de años de reclamos, busca recuperar la confianza de los cipoleños.

Horarios y frecuencias