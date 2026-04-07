Cipolletti pone en marcha el nuevo sistema de colectivos desde este miércoles

Arranca el nuevo Transporte Urbano Cipolletti, desde qué hora funcionan y cómo serán los recorridos de las cinco líneas que conectarán toda la ciudad.

Este miércoles se pone en funcionamiento el nuevo Transporte Urbano de Cipolletti (TUC).

Cipolletti inicia una nueva etapa en su sistema de transporte público . Este miércoles, a partir de las 9.30, comenzará a funcionar el nuevo Transporte Urbano de Cipolletti (TUC ), tras la presentación oficial de las unidades que se realizará previamente frente al edificio municipal.

Se trata de una transformación integral del servicio de colectivos , que busca responder a una demanda histórica de los vecinos: mayor frecuencia, mejor cobertura y colectivos en condiciones.

El sistema estará operado por la empresa Pehuenche , la única oferente que se presentó en la licitación y que resultó adjudicataria del servicio por los próximos 10 años con posibilidad de prórroga. La firma, que ya tenía presencia en el transporte local, será ahora la encargada de implementar este nuevo esquema que promete “modernizar” la movilidad urbana.

TUC - Colectivos nuevos (1) Las nuevas cinco líneas recorrerán nuevos barrios de Cipolletti.

Cinco líneas y más barrios conectados

Uno de los principales cambios del TUC es la reorganización de los recorridos a través de cinco líneas que ampliarán significativamente la cobertura en la ciudad, alcanzando sectores que antes tenían un acceso limitado o nulo al transporte público.

LÍNEA 1

Barios El Manzanar, 1200 Viviendas, CGT, Anai Mapu y Del Trabajo

Ida: desde Los Arrayanes y Maipú, General Paz, Brentana, Fernández Oro, Villegas, Yrigoyen, Luis Borges, Lago Nahuel Huapi, Teniente Ibáñez, Confluencia, Capitán Gómez, Lago Fonck, JM París, Lago Hess, Nicaragua, Lago Fonck, Ecuador, Circunvalación, Perón, Perú, Pastor Bowdler, Venezuela, Naciones Unidas, Los Caranchos, Av. J. Perón, Lamarque, Río Negro.

Vuelta: desde Río Negro, Scalabrini Ortiz, Naciones Unidas, Esquiu, La Plata Este, San Rafael, Ingeniero Pagano, La Plata Este, Ceferino Namuncura, Saavedra, Reconquista. Belgrano, Yriyoyen, Sáenz Peña, Fernández Oro, Luis Toschi, Los Arrayanes.

LÍNEA 2

Plaza San Martín a Ferri

Ida: desde España e Yrigoyen, Córdoba, Alem, La Esmeralda, Arenales, Naciones Unidas, Esquiú, La Plata Este, Mengelle, Concepción de Uruguay, Buenos Aires, Circunvalación llia, San Luis, Los Pensamientos.

Vuelta: desde Provincia de San Luis y Los Pensamientos, La Alianza, Los Tulipanes, Provincia de San Luis, Circunvalación Illia, Buenos Aires, Concepción de Uruguay, Mengelle, Esquiu, Naciones Unidas, Perú, La Esmeralda, Sarmiento, Almte. Brown, España, Yrigoyen y España.

LÍNEA 3

Plaza San Martín

Ida: desde barrio Lalor, calle Rural A1, barrio Costa Norte Los Aromos, 2 de Agosto, barrio Costa Sur, Labraña, Estado de Israel, Tres Arroyos, Derivador de Tránsito Centenario, 25 de Mayo e Yrigoyen.

Vuelta: desde Yrigoyen, Miguel Muñoz, 9 de Julio, Mengelle, Mariano Moreno, Comahue, barrio Lalor, calle Rural A1.

TUC - Colectivos nuevos (2) El nuevo TUC contempla unidades 0Km y ampliación de los horarios.

LÍNEA 4

Plaza San Martín a DVN

Ida: desde Los Tamariscos, Lamarque, Alpataco, Chichinales, El Charcao, Águila Mora, El Romerillo, Los Caranchos, Los Tomillos, Los Teros, Michay, Chimpay, El Chañar, Arturo.Illia, Michay, Los Huemules, Las Jarillas, Domingo Savio, Los Tomillos, Saturnino Franco, Circunvalación Perón, Arenales, Manuel Estrada, Alem, Puerto Belgrano, 9 de Julio, España, Yrigoyen.

Vuelta: desde Yrigoyen y España, Córdoba, JM Paris, Primeros Pobladores, Arenales, Circunvalación Perón, Saturnino Franco, Los Tomillos, Domingo Savio, Las Jarillas, Los Pumas, Las Jarillas, Los Huemules, Michay, IIlia, Los Tamariscos.

LÍNEA 5

Plaza San Martín a Puente 83

Ida: desde Yrigoyen y España, Sáenz Peña, Fernández Oro, Luis Toschi, Ruta Nacional 22, Salto, barrio Isla Jordán, Camino del Inmigrante, Ruta Nacional 22, Rural C12, barrio María Elvira, Ruta Nacional 22, barrio 3 Luces, calle Rural C 14, barrio Puente 83.

Vuelta: desde Puente 83, Ruta Provincial 65, Lago Huechulafquen, Maestro Espinosa, Circunvalación Perón, Venezuela, Naciones Unidas, Alem, Puerto Belgrano, 9 de Julio, España, Yrigoyen.

TUC - Colectivos nuevos (3) Además de las nuevas unidades, se podrá monitorear en tiempo real por dónde viene el colectivo.

Colectivos nuevos y tecnología aplicada

El nuevo sistema contará con unidades cero kilómetro equipadas con rampas para personas con movilidad reducida y ambientes climatizados, tanto con aire acondicionado como calefacción. Esto representa un salto de calidad respecto al servicio anterior, caracterizado por vehículos antiguos y frecuentes fallas.

Además, el TUC incorporará tecnología para el seguimiento en tiempo real de los colectivos mediante GPS. A través de una aplicación, los usuarios podrán conocer la ubicación exacta de cada unidad, lo que permitirá planificar mejor los viajes y reducir la incertidumbre en las esperas.

Según datos de Nación, ya hay 10 mil usuarios de SUBE en Cipolletti. Los medios de pagos serán la tarjeta SUBE y otros a través de contactless. Anahi Cárdena

Más frecuencia y horarios extendidos

Otro de los ejes centrales del nuevo esquema es la mejora en las frecuencias. Con la incorporación de nuevas unidades, se reducirá el tiempo de espera en las paradas y se restablecerá el servicio durante los fines de semana, una de las principales demandas de los usuarios.

Asimismo, se ampliará el horario nocturno hasta las 00.30, lo que permitirá cubrir una franja horaria que hasta ahora tenía una oferta limitada.

El plan también contempla la instalación de nuevas garitas equipadas con cámaras de seguridad y conexión wifi, además de la demarcación de paradas en distintos puntos de la ciudad. Estas mejoras buscan brindar mayor comodidad y seguridad a los usuarios.

En paralelo, se fortalecerán los controles para garantizar el cumplimiento de los horarios y recorridos establecidos. Incluso, se habilitará la posibilidad de escanear códigos QR dentro de las unidades para que los pasajeros puedan evaluar la calidad del servicio.

E.C.P COLECTIVO (3).JPG Los cipoleños renuevan las esperanzas de contar con un servicio de transporte eficiente y moderno. Estefania Petrella

Un cambio esperado

La puesta en marcha del TUC marca un punto de inflexión para el transporte público de Cipolletti. Durante años, los vecinos reclamaron mejoras ante un sistema deteriorado, con colectivos en mal estado y recorridos desactualizados.

Con esta renovación, el Municipio apuesta a ofrecer un servicio acorde a las necesidades actuales de la ciudad, con mayor previsibilidad, accesibilidad y cobertura.

Desde este miércoles, el desafío será sostener en el tiempo este nuevo esquema y consolidar un sistema de transporte que acompañe el crecimiento de Cipolletti y mejore la calidad de vida de quienes lo utilizan a diario.