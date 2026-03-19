Paradas más seguras en Cipolletti con cámaras y monitoreo 911

“Ahora vas a esperar el nuevo colectivo más seguro”, dijo el Intendente quien aseguró cuándo inicia el "nuevo" transporte en la ciudad.

Nuevas cámaras de seguridad se comenzaron a instalar en las garitas del colectivo en Cipolletti.

El municipio de Cipolletti avanza con la instalación de cámaras de seguridad en las nuevas garitas de colectivos , en el marco de un plan que busca transformar el sistema de transporte público urbano.

La medida se presenta como un anticipo de la modernización del servicio , que aún no se pone en marcha pese a que ya transcurrieron más de cuatro meses desde la apertura de sobres de la licitación.

La incorporación de estos dispositivos forma parte de una estrategia más amplia que combina infraestructura, tecnología y renovación del servicio, aunque el proceso todavía genera interrogantes por las demoras en su implementación.

Las cámaras comenzaron a instalarse en las nuevas paradas que el municipio empezó a colocar a fines de 2025 en distintos puntos de la ciudad. Se trata de estructuras renovadas que buscan ofrecer mayor comodidad y seguridad a los usuarios del transporte público.

instalacion camaras garitas cipo El plan apunta a reforzar la seguridad en las paradas del colectivo. Gentileza

Nuevas garitas con monitoreo en tiempo real

El intendente Rodrigo Buteler presentó la iniciativa a través de sus redes sociales: “Ahora vas a esperar el nuevo colectivo más seguro”.

Según detalló, los dispositivos estarán conectados al sistema de emergencias provincial: “Estamos instalando cámaras de seguridad en las nuevas garitas para esperar el nuevo transporte público de pasajeros en Cipo. Estas cámaras estarán conectadas al centro de monitoreo provincial 911 y serán lugares más seguros”, aseguró.

De esta manera, las paradas dejarán de ser simples puntos de espera para convertirse en espacios vigilados en tiempo real, con capacidad de respuesta ante situaciones de inseguridad.

camaras seguridad garitas colectivos El sistema se integra a la red de monitoreo 911 de la Policía de Río Negro. Gentileza

Un plan integral de modernización del transporte público

La colocación de cámaras se integra al plan que apunta a reformular el sistema de transporte urbano de pasajeros en Cipolletti. El proyecto contempla no solo la renovación de las unidades, sino también la mejora de la experiencia del usuario desde el momento en que llega a la parada.

Entre los ejes principales se destacan:

Nuevas garitas más seguras y visibles

Incorporación de cámaras conectadas al 911

Unidades cero kilómetro con aire acondicionado y calefacción

Implementación de tecnología GPS para seguimiento en tiempo real

Mejora de recorridos y frecuencias

El objetivo oficial es avanzar hacia un sistema de transporte “moderno”, acorde al crecimiento de la ciudad y a las demandas de los usuarios. En ese sentido, Buteler anticipó que en abril se darán a conocer las nuevas unidades.

“En abril vamos a presentar los colectivos 0 km que estarán recorriendo la ciudad en cada barrio”, indicó. “En abril vamos a presentar los colectivos 0 km que estarán recorriendo la ciudad en cada barrio”, indicó.

ECP COLECTIVOS (1) El "nuevo" transporte público comenzará a funcionar en abril. Estefania Petrella

Demoras en la puesta en marcha

Sin embargo, el avance en la infraestructura contrasta con la demora en la implementación del nuevo sistema de transporte.

En noviembre de 2025 se realizó la apertura de sobres de la licitación pública, donde se conoció que la empresa Pehuenche fue la única oferente interesada en prestar el servicio.

Desde ese momento, el proceso no logró avanzar al ritmo previsto. Inicialmente, se había estimado que el nuevo esquema podría comenzar a funcionar con el inicio del ciclo lectivo 2026, pero ese plazo no se cumplió.

A más de cuatro meses de aquella instancia, la adjudicación aún no fue oficializada y el nuevo sistema sigue sin entrar en vigencia.

E.C.P COLECTIVO (2).JPG Pehuenche continuará al frente del servicio. Estefania Petrella

Expectativa por la adjudicación

Desde el municipio adelantaron que la definición final se conocerá en abril, junto con la presentación de las nuevas unidades. Esto implicaría la continuidad de la empresa Pehuenche como prestadora del servicio, aunque bajo las nuevas condiciones establecidas en el pliego licitatorio.

Mientras tanto, continúan sin aplicarse de manera efectiva las exigencias previstas en ese nuevo esquema, que incluyen mejoras tecnológicas, renovación de flota y cambios operativos.