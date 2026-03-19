Paradas más seguras en Cipolletti con cámaras y monitoreo 911
“Ahora vas a esperar el nuevo colectivo más seguro”, dijo el Intendente quien aseguró cuándo inicia el "nuevo" transporte en la ciudad.
El municipio de Cipolletti avanza con la instalación de cámaras de seguridad en las nuevas garitas de colectivos, en el marco de un plan que busca transformar el sistema de transporte público urbano.
La medida se presenta como un anticipo de la modernización del servicio, que aún no se pone en marcha pese a que ya transcurrieron más de cuatro meses desde la apertura de sobres de la licitación.
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La incorporación de estos dispositivos forma parte de una estrategia más amplia que combina infraestructura, tecnología y renovación del servicio, aunque el proceso todavía genera interrogantes por las demoras en su implementación.
Las cámaras comenzaron a instalarse en las nuevas paradas que el municipio empezó a colocar a fines de 2025 en distintos puntos de la ciudad. Se trata de estructuras renovadas que buscan ofrecer mayor comodidad y seguridad a los usuarios del transporte público.
Nuevas garitas con monitoreo en tiempo real
El intendente Rodrigo Buteler presentó la iniciativa a través de sus redes sociales: “Ahora vas a esperar el nuevo colectivo más seguro”.
Según detalló, los dispositivos estarán conectados al sistema de emergencias provincial: “Estamos instalando cámaras de seguridad en las nuevas garitas para esperar el nuevo transporte público de pasajeros en Cipo. Estas cámaras estarán conectadas al centro de monitoreo provincial 911 y serán lugares más seguros”, aseguró.
De esta manera, las paradas dejarán de ser simples puntos de espera para convertirse en espacios vigilados en tiempo real, con capacidad de respuesta ante situaciones de inseguridad.
Un plan integral de modernización del transporte público
La colocación de cámaras se integra al plan que apunta a reformular el sistema de transporte urbano de pasajeros en Cipolletti. El proyecto contempla no solo la renovación de las unidades, sino también la mejora de la experiencia del usuario desde el momento en que llega a la parada.
Entre los ejes principales se destacan:
- Nuevas garitas más seguras y visibles
- Incorporación de cámaras conectadas al 911
- Unidades cero kilómetro con aire acondicionado y calefacción
- Implementación de tecnología GPS para seguimiento en tiempo real
- Mejora de recorridos y frecuencias
El objetivo oficial es avanzar hacia un sistema de transporte “moderno”, acorde al crecimiento de la ciudad y a las demandas de los usuarios. En ese sentido, Buteler anticipó que en abril se darán a conocer las nuevas unidades.
Demoras en la puesta en marcha
Sin embargo, el avance en la infraestructura contrasta con la demora en la implementación del nuevo sistema de transporte.
En noviembre de 2025 se realizó la apertura de sobres de la licitación pública, donde se conoció que la empresa Pehuenche fue la única oferente interesada en prestar el servicio.
Desde ese momento, el proceso no logró avanzar al ritmo previsto. Inicialmente, se había estimado que el nuevo esquema podría comenzar a funcionar con el inicio del ciclo lectivo 2026, pero ese plazo no se cumplió.
A más de cuatro meses de aquella instancia, la adjudicación aún no fue oficializada y el nuevo sistema sigue sin entrar en vigencia.
Expectativa por la adjudicación
Desde el municipio adelantaron que la definición final se conocerá en abril, junto con la presentación de las nuevas unidades. Esto implicaría la continuidad de la empresa Pehuenche como prestadora del servicio, aunque bajo las nuevas condiciones establecidas en el pliego licitatorio.
Mientras tanto, continúan sin aplicarse de manera efectiva las exigencias previstas en ese nuevo esquema, que incluyen mejoras tecnológicas, renovación de flota y cambios operativos.
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