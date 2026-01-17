Conductor de Pehuenche filmado mientras manejaba con el celular: qué respondió la empresa

La empresa respondió al video del chofer usando el celular, confirmó sanciones y defendió sus políticas de seguridad vial certificadas.

Tras la viralización del video que muestra a un conductor de la empresa Pehuenche utilizando el teléfono celular mientras manejaba una unidad del servicio interurbano Neuquén–Cipolletti, la firma salió a fijar postura y confirmó que el trabajador fue identificado y será sancionado . Desde la dirección de la empresa aseguraron que se trata de una conducta inadmisible y remarcaron que existen protocolos internos y certificaciones vigentes orientadas a minimizar riesgos y prevenir accidentes.

El registro fue captado por una pasajera durante el cruce del Puente Carretero y generó un fuerte repudio entre los usuarios del servicio. En las imágenes se observa al chofer conduciendo con una sola mano, sin cinturón de seguridad y manipulando su celular, una práctica prohibida por la normativa vial y por los propios lineamientos internos de la empresa.

En diálogo con LM Cipolletti , desde la dirección de Pehuenche confirmaron que el conductor involucrado ya fue individualizado y que se aplicarán las medidas correspondientes. “ Está identificado y tendrá la sanción correspondiente porque es algo que se informa permanentemente en el grupo de trabajo, eso como otras tantas cosas para intentar minimizar los riesgos de accidentes ”, señalaron desde la empresa.

Desde la firma insistieron en que el uso del celular al volante es una falta grave y que forma parte de los temas que se refuerzan de manera cotidiana con el personal de conducción. “La empresa tiene certificación de norma IRAM 3810 (vigente) hace más de 4 años. Son las buenas prácticas para la seguridad vial del transporte público, agregado a la información diaria que se hace en cada grupo de trabajo de conducción. La certificación se realiza cada dos años”, explicaron.

ECP LICITACION TRANSPORTE PUBLICO (1) Juan Manuel Trasarti, propietario de Pehuenche. Estefania Petrella

Qué son las normas IRAM 3810 y para qué sirven

La norma IRAM 3810 establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial en organizaciones vinculadas al transporte. Su objetivo central es reducir la siniestralidad vial, tanto en cantidad como en gravedad, mediante la planificación, implementación y control de políticas preventivas.

Esta certificación apunta a ordenar procesos, establecer responsabilidades, capacitar al personal y promover conductas seguras al volante. También exige auditorías periódicas, evaluación de riesgos y mejora continua del sistema, con foco no solo en los trabajadores, sino también en la protección de los pasajeros y de la comunidad en general.

En el caso de Pehuenche, la empresa indicó que la certificación se encuentra vigente y que es renovada de forma bianual, lo que implica auditorías externas y la obligación de cumplir con estándares específicos de seguridad vial en el transporte público.

E.C.P COLECTIVO (3).JPG La empresa, aseguran que cumple con las normas vigentes de seguridad vial, que incluye capacitaciones a su personal. Estefania Petrella

Las políticas de buenas prácticas que declara la empresa

Según la Política de Buenas Prácticas de Seguridad Vial difundida por la propia empresa, Pehuenche sostiene un sistema de gestión orientado a disminuir la probabilidad de incidentes y accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social del personal, de la comunidad y del medio ambiente.

Entre los principales compromisos se encuentran establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad vial; reducir de manera continua la siniestralidad y su gravedad; cumplir con los requisitos legales vigentes; asegurar la calidad y seguridad de las unidades e instalaciones; capacitar al personal en prevención de accidentes, respeto de las señales de tránsito y conducción defensiva; y destinar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir estos objetivos. También se contempla la comunicación de estas políticas a todo el personal, incluido el subcontratado, y su puesta a disposición del público.

¿Cómo denunciar o consultar sobre el transporte interurbano?

Ante situaciones irregulares, los usuarios del transporte interurbano pueden realizar consultas o denuncias ante el área de Transporte de Río Negro. Está disponible un formulario oficial destinado a pasajeros y transportistas, donde se solicita detallar el reclamo y consignar DNI y correo electrónico de contacto.

Además, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 02920-425100 y 0800-222-3595. Desde los organismos de control recomiendan aportar datos precisos como fecha, horario, recorrido y número de interno de la unidad para facilitar la intervención y eventuales sanciones.