Prórroga por cinco años: Pehuenche mantiene el recorrido Cipolletti - Campo Grande

La Provincia extendió por cinco años la concesión de la empresa cipoleña. Afirmaron que no hay quejas sobre el servicio interurbano.

La empresa de transporte cipoleña Pehuenche continuará explotando por cinco años más el servicio interurbano que une Cipolletti con Campo Grande y las localidades intermedias del Alto Valle Oeste.

Así quedó establecido en el Decreto 987/25 del Gobierno de Río Negro, que renueva la concesión de la línea luego de evaluar el desempeño de la firma y la importancia social del recorrido.

El permiso había sido otorgado originalmente en 2014 , tras varios años de habilitaciones provisorias . Desde entonces, Pehuenche quedó a cargo del servicio público de pasajeros por automotor entre Campo Grande y Cipolletti. La nueva prórroga se apoyó en distintos informes técnicos que dieron cuenta de que la empresa “ cubrió la demanda de manera eficiente ”, sin registrar deudas con el fisco provincial ni infracciones graves a la Ley J Nº 651, que regula el transporte automotor en Río Negro.

chofer del pehuenche Pehuenche seguirá operando la ruta interurbana. Archivo

Según detalla el decreto, no se registraron quejas significativas de usuarios ni objeciones durante el período de publicación de la renovación en el Boletín Oficial y en el portal del Gobierno. Por ese motivo, la Secretaría de Transporte desaconsejó llamar a una nueva licitación y avaló la continuidad de la actual prestataria, entendiendo que el servicio es “esencial para la comunidad” y que debe garantizarse con criterios de regularidad, continuidad y uniformidad.

Pehuenche tiene domicilio legal en Cipolletti y en los últimos años avanzó en su objetivo de consolidarse como una de las operadoras fuertes del sistema interurbano en la región. La renovación de la línea Campo Grande–Cipolletti se inscribe en esa estrategia y asegura la conectividad diaria de miles de rionegrinos que se trasladan por motivos laborales, educativos, de salud o trámites.

El recorrido: del valle productivo a la gran ciudad

El servicio une las cabeceras de Campo Grande y Cipolletti con paradas intermedias en Villa Manzano, Sargento Vidal, Barda del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos, en ambos sentidos. Además, el trazado incluye parajes y puntos estratégicos como Cuatro Esquinas, Puesto La Ese y la Facultad de Agronomía, facilitando la movilidad tanto del área urbana como de la zona rural y productiva.

De este modo, la línea se convierte en un eje clave para estudiantes universitarios, trabajadores rurales, empleados de comercios y servicios, y familias que necesitan conectarse con los centros administrativos, sanitarios y comerciales del Alto Valle.

Cómo serán los horarios con la continuidad del servicio

La renovación de la concesión ratifica los horarios y frecuencias establecidos en los anexos oficiales. De lunes a sábados, la línea opera con una frecuencia de un servicio cada 120 minutos, lo que garantiza múltiples opciones a lo largo de la jornada.

Desde Cipolletti hacia Campo Grande, los primeros colectivos salen a las 6.30 y luego se repiten salidas a las 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.00 y 20.30. En el camino se detienen en 4 Esquinas, Puesto La Ese, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio, Sargento Vidal y Villa Manzano.

En sentido inverso, desde la zona de Campo Grande el primer servicio parte a las 6.30 desde Villa Manzano, con un esquema similar de ocho salidas a lo largo del día, que permiten llegar a Cipolletti con horarios escalonados hasta las 22.20. Esto ofrece una cobertura que acompaña el ritmo laboral y las actividades cotidianas de la población.

Los domingos y feriados la frecuencia pasa a ser de un servicio cada 240 minutos, con cuatro horarios por sentido. Desde Cipolletti hacia el valle oeste las salidas están previstas a las 8.30, 12.30, 16.30 y 20.30, mientras que desde Villa Manzano hacia Cipolletti los coches parten a las 6.30, 10.30, 14.30 y 18.30. De esta manera se mantiene la conectividad aun en días no laborables, aunque con un esquema reducido.

E.C.P PUENTE FERROVIARIO (5).JPG El decreto estableció al servicio como "esencial para la comunidad". Estefania Petrella

Un servicio clave que se mantiene

El Decreto 987/25 fija que la empresa deberá aceptar formalmente la prórroga en un plazo de 30 días y remite la decisión a la Legislatura para su conocimiento. Con esta renovación, el Gobierno provincial busca asegurar la prestación de un servicio considerado estratégico para el entramado social y económico del Alto Valle, mientras que Pehuenche refuerza su presencia como actor central del transporte interurbano en la región.

Para los usuarios, la decisión implica que los colectivos que a diario recorren la ruta entre Cipolletti y Campo Grande, pasando por las localidades intermedias, seguirán circulando con los mismos recorridos y horarios, sosteniendo una conectividad que, en muchos casos, es la única vía de acceso al trabajo, la educación y la salud.