Golpe comando a una familia de Cipolletti: torturaron a un hombre y robaron 40 mil dólares

La víctima es un empresario que estaba en su casa con su esposa y un hijo pequeño. Los sorprendieron delincuentes armados y encapuchados que sabían que tenía dinero.

La justicia encontró responsable al conductor del patrullero por causar el accidente y dictó una condena millonaria a favor de la víctima.

Una banda de al menos cinco delincuentes encapuchados , con guantes, fuertemente armados y con movimientos de hampones profesionales irrumpió en la casa de la familia de un empresario inmobiliario de Cipolletti , a quien torturaron para que les entregara una suma de dinero en dólares que, todo indica, sabían que tenía.

El asalto se registró el sábado último entre las 21 y las 22, en una vivienda situada en el barrio Parque 12 de Septiembre , ubicado entre la Ruta Nacional 151 y la calle San Luis, aledaño a los Petit Chalet.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los delincuentes ingresaron al inmueble violentamente, tipo “entradera” , y sorprendieron al hombre que estaba junto a su pareja y un hijo de 10 años de edad.

Luego de reducirlos, condujeron a la mujer al niño a una habitación, donde los dejaron encerrados. En tanto que al dueño de casa lo maniataron y comenzaron a golpearlo para que les revelara donde guardaba el dinero.

Rendido por los golpes

El ataque fue sin piedad, y en su exigencia revelaron que tenían conocimiento de que había realizado recientemente una transacción comercial, y que contaba con el efectivo.

“Todo muy profesional y preciso”, se destacó, lo que hizo recordar a la pandilla desarticulada días atrás por la policía rionegrina, acusada de cometer asaltos a empresarios de la región.

Tras sufrir un intenso castigo durante cerca de 10 minutos, el hombre les reveló el lugar donde se encontraba la caja fuerte, donde tenía el dinero que buscaban. Eran 40 mil dólares. Se llevaron ese monto y algunas joyas y alhajas que encontraron en la casa y una pistola 9mm, propiedad del damnificado.

Además, les destruyeron los teléfonos y también el DVR -el dispositivo donde se almacenan las imágenes de las cámaras de seguridad que posee el inmueble-, lo que acentuó la hipótesis de que no son ningunos improvisados.

Escaparon en un auto

Con el botín en su poder, al que sumaron algunas joyas y alhajas, los delincuentes escaparon en el auto en el que habían llegado.

Tras la denuncia se inició una causa que quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Judiciales y el Ministerio Público Fiscal.

Entre las primeras medidas se ordenó recabar imágenes de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, con el fin de descubrir el vehículo en el que escaparon los autores, y el destino al que tomaron.

En base a los testimonios tomados a las víctimas crece la sospecha de que además de contar con información certera respecto a la presencia del dinero, los ladrones son especialistas en este tipo de golpes. No solo borraron cualquier evidencia fílmica que los delate, sino que además utilizaron guantes para no dejar ningún tipo de rastro. De todos modos trabajó en el lugar el personal del Gabinete de Criminalística.