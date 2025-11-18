Se suicidó en la universidad y se conocieron reveladores chats que muestran el bullying que sufría

La familia de Matías Rolfi denunció que era acosado en grupos de estudio y por ayudantes de cátedra. Las capturas de los mensajes que se conocieron.

A fines del mes de octubre, Matías Rolfi, un joven de 27 años, se quitó la vida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) . A pocos días de su muerte, un compañero dio detalles de los maltratos que padecía el estudiante, confirmando así que era víctima de bullying y hostigamiento en la facultad. Incluso, una semana después de que esta fatal decisión, una de sus compañeras revel ó cómo era el crudo trato que recibía en clases.

Según el relato de la joven, muchos compañeros lo trataban con desprecio, imitaban su forma de hablar y lo excluían de los grupos de estudio. "No fue un hecho aislado, era algo que se veía todo el tiempo ", sentenció.

En las últimas horas se conocieron capturas de algunos de los mensajes que recibía el estudiante que también padecía autismo. "Le voy cagar la vida" , decía uno de sus mensajes de WhatsApp de un hombre identificado como Tom.

La hermana de la víctima, Rocío, reveló a TN que "Tom" es un ayudante de cátedra de la materia Bromatología en la Facultad de Medicina de la UBA, al igual que Ariana, la otra persona con la que conversaba en ese chat.

Otra de las capturas que se filtraron era de un grupo llamado "Fisiología 2025", en el que Matías comentó que el segundo parcial iba a ser "mucho más difícil" que el primero. A partir de eso, una compañera lo cruzó: "¡Es un examen nada más! ¡Basta! Con decir que es imposible no se beneficia a nadie. Si hay tantos nutricionistas es porque aprobaron la materia. Ya se sabe que es pesada. No hace falta seguir diciéndolo".

También en el grupo "Bioquímica" fue blanco de burlas. "Algún día a ese chico le va a tocar un profesor sin paciencia y lo va a sacar de la clase, jajajaja", escribió otra alumna.

De igual manera, en aquel momento uno de sus compañeros llamado Agustín salió a defenderlo: "No lo hace para perjudicar. Cree que aporta".

"Todo el sistema falló", lamentó su hermana en diálogo con Clarín, tras revelar también que las autoridades de la universidad no los contactaron tras lo sucedido. En este sentido, Rocío detalló además, que su hermano "caía mal por su condición"(ya que tenía autismo) y que había tenido que abandonar un cuatrimestre tras algunos conflictos en la universidad.

"Todo el mundo habla de salud mental, del bullying, del autismo, pero como sociedad somos un 'casi' en todo eso", manifestó.

Por su parte, Leonel Rodrigo Nolvany -compañero de cursada de Matías- aportó: "Sé que él sufría bullying, había gente que se reía cuando estaba solo. Mucha gente lo evitaba y en el grupo de la facultad lo ninguneaban". Y agregó: "A Fisiología la cursaba por cuarta vez, fue la gota que rebalsó el vaso", en referencia al momento que desaprobó el examen.

Una compañera del joven confesó que también fue víctima de bullying

Una joven que prefirió no revelar su identidad, contó que ella también fue víctima de maltratos. "Son todo ese grupo, como te digo. A mí me molestaron un año entero. No tengo la captura, pero el tal Tom me dijo cosas como ‘bancatela’ el viernes de nutrichismes. Incluso averiguaron quién era yo en persona porque no soy de Sociales y siempre fui de perfil bajo".

"Me tuve que quedar callada, porque no era ni uno ni dos: eran varios. Y mirá, te lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo… en su momento, como no dejaban de molestarme e inventar cosas que nunca pasaron, tuve pensamientos de matarme. No paraban, y justo estaba pasando por una situación jodida", agregó.