Lo dejó porque le fue infiel y lo denunció porque la sigue hostigando

Una chica contó que terminó la relación al verse engañada. Tuvo que pedir ayuda a las autoridades porque él no deja de buscarla. Intervino la Justicia de Paz.

Una joven denunció en Ingeniero Jacobacci a su ex pareja porque la sigue acosando. Dijo que lo dejó porque le era infiel.

Una joven de 25 año s denunció a su ex novio por hostigamiento. Asegura que la llama y le manda mensajes de forma constante y que incluso se comunicó con su mamá en horas inapropiadas. Aseguró que tiene miedo y que ese motivo la animó a pedir ayuda a las autoridades.

La presentación la hizo el 27 de enero último en la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia que funciona en el ámbito de la Comisaría 14º de Ingeniero Jacobacci , la localidad ubicada en la Línea Sur rionegrina.

La chica relató que con EDP -así lo identifican- de 30 años de edad, estuvieron en pareja durante tres años y que no tuvieron hijos. Pero aclaró que decidió ponerle fin al vínculo afectivo porque supo de que le era infiel.

Quiso volver de manera insistente

Sostuvo que a partir de ese momento P “intentó recomponer la relación” y que estando ella en la localidad, el hombre continuó con “mensajes y llamadas de distintos números de teléfono”, pero que nunca le contestó.

Lo que la incrementó sus temores sucedido una madrugada de enero último, cuando P llamó a la madre de la mujer.

La denuncia fue encuadrada en lo que establece la Ley provincial 4241 -de Atención Integral de la Violencia Familiar-, por lo que tuvo continuidad en el Juzgado de Paz local, a cargo de la jueza subrogante Stella Marys Michelena, quien convocó a una audiencia para el 5 de febrero, en la que EP participó en forma telefónica.

La magistrada, dado el requerimiento planteado por la joven, dispuso elevar la causa al fuero de Familia para que le den continuidad al trámite, pero además dictó medidas cautelares para resguardarla, y así se lo comunicó al acusado.

Destacó que es necesaria la intervención judicial para “hacer cesar actos de violencia o impedir que ellos ocurran”, lo que está amparado en lo que marca la Ley 26.485 -sobre “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, además de convenciones internacionales.

Resaltó que “no se puede desatender esta situación, garantizando el pleno acceso a la justicia que toda persona tiene en cumplimiento de la legislación vigente a fin de que los actos de violencia no trasciendan ni se agraven generando malestar o incomodidad de ningún tipo hacia ninguna persona”.

Tiene prohibido acercarse a la chica

La resolución ratifica las medidas ordenadas por teléfono, en las que le prohíbe a EDP acercarse a la chica a menos de 300 metros, como tampoco realizar actos de violencia, como hostigamiento, acoso, reclamos, insulto, amenazas, insultos o golpes, tanto en forma directa como a través de terceras personas. La orden incluye que tampoco puede provocar molestias por ningún medio, ya sea llamadas telefónicas, mensajes de texto o mediante las redes sociales.

Además, dispuso que AP tendrá que someterse a un tratamiento terapéutico o psicológico en el área de Salud Mental del hospital de Bariloche u otra institución que aborde problemáticas de Violencia Familiar.

Asimismo, le dio intervención a la oficina local del Sistema de Abordaje Territorial (SAT), el organismo provincial que brinda “acompañamiento en la denuncia, seguimiento de casos, acompañamiento psicológico y económico, casas refugio, entrega de módulos alimentarios, traslados, entre otras asistencias”.

La resolución advierte que las medidas dictadas son de carácter obligatorio y que el incumplimiento prevé penas que van desde una multa, arresto o trabajos comunitarios.

En tanto que de detectarse que el incumplimiento tuvo “clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas”, se le dará al lugar al Ministerio Público Fiscal por el delito de “desobediencia a la autoridad”.