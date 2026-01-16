Otro escándalo en Pehuenche: grabaron a un conductor usando el celular

Un conductor de Pehuenche fue filmado usando el celular al volante en el cruce Neuquén-Cipolletti. Las imágenes generaron preocupación entre los usuarios. ¿Cómo se puede denunciar?

Una nueva denuncia pública volvió a poner bajo la lupa a la empresa Pehuenche , responsable del servicio interurbano que une Neuquén y Cipolletti . En las últimas horas, un video grabado por una pasajera durante el cruce del puente carretero expuso una conducta peligrosa por parte de un chofer y reavivó las críticas de los usuarios por la seguridad del servicio.

Una imagen vale más que mil palabras y, en este caso, el registro no dejó lugar a interpretaciones. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación entre quienes utilizan a diario este transporte para cruzar ambas ciudades.

El video muestra a un conductor de la Línea A de Pehuenche utilizando el teléfono celular mientras manejaba , con una sola mano sobre el volante y sin el cinturón de seguridad colocado . La escena fue captada en pleno cruce interprovincial del Puente Carretero, uno de los tramos de mayor circulación vehicular de la región.

La pasajera que registró la situación decidió hacer público el material como forma de reclamo. “Además de usar el celular, el conductor manejaba con una sola mano. Se debería prestar atención a estas situaciones”, expresó. El testimonio fue acompañado por numerosos comentarios de otros usuarios que relataron experiencias similares y cuestionaron la falta de controles sobre el personal de conducción.

El uso del celular al volante está prohibido por la normativa de tránsito y es una de las principales causas de accidentes viales. En el caso del transporte público, el riesgo se multiplica al tratarse de unidades que trasladan a decenas de pasajeros por viaje.

¿Cómo denunciar estos casos?

Frente a este tipo de situaciones, los usuarios del transporte interurbano cuentan con vías formales para realizar consultas y reclamos ante la autoridad competente. En Río Negro funciona el sistema de denuncias del área de Transporte Interurbano, destinado tanto a pasajeros como a transportistas.

El formulario oficial permite detallar el hecho ocurrido y requiere consignar datos básicos como DNI y un correo electrónico de contacto. Desde el organismo recomiendan aportar información precisa (fecha, horario, recorrido y número de interno) para facilitar la intervención y la eventual aplicación de sanciones.

Además del formulario digital, se encuentran habilitadas líneas telefónicas para consultas y reclamos: 02920-425100 y 0800-222-3595, a través de las cuales los usuarios pueden canalizar sus denuncias por irregularidades en el servicio.

Pehuenche y una seguidilla de antecedentes viales

La reciente denuncia pública se suma a una serie de episodios que, con el correr de los años, involucraron a unidades de la empresa Pehuenche en distintos siniestros viales, tanto en el servicio urbano como interurbano.

En 2025, un violento choque múltiple ocurrido sobre la Ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, tuvo como protagonista a un colectivo de la firma. El siniestro involucró a una camioneta Kangoo y un camión Volkswagen que colisionaron de frente, un micro de Pehuenche que volcó en la banquina y un Fiat Ducato que debió desviarse bruscamente para evitar una colisión mayor.

Ese mismo año, otra unidad protagonizó un accidente en pleno centro de Cipolletti al impactar desde atrás a un patrullero de la Policía que se encontraba detenido en un semáforo. Una agente policial debió recibir atención médica. El hecho se viralizó en redes sociales, en un contexto de reiteradas quejas por demoras y fallas del servicio. Según el reporte oficial, el interno 302 no redujo la marcha a tiempo y terminó colisionando al móvil.

Los antecedentes se remontan al menos hasta 2019, cuando un colectivo perdió una de sus ruedas delanteras al llegar a la zona de la plaza San Martín. La unidad terminó golpeando contra el asfalto y los pasajeros denunciaron que ese tipo de desperfectos mecánicos eran frecuentes en las unidades en circulación.