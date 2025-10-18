Violento choque frontal, vuelcos y heridos en la ruta 151: qué se sabe

El siniestro involucró a una camioneta Kangoo, un micro Pehuenche, un camión y un auto. Fue a la altura de Sargento Vidal. Uno de los heridos está grave.

Un violento múltiple choque en la ruta 151 , a la altura de Sargento Vidal , alteró la tarde de este sábado y conmocionó a la región. El impactante siniestro involucró a una camioneta Kangoo , un camión marca Volkswagen , que chocaron de frente, un micro de la empresa Pehuenche que volcó en la banquina y un Fiat Ducato que se corrió raudamente del camino para evitar otras colisiones. Hay heridos, uno de ellos en grave estado: el conductor de la Kangoo.

El lamentable siniestro tuvo lugar en el kilómetro 56 a las 14.09 . "Fue una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados varios vehículos", informó a LMC Vilma Ríos , responsable de Tránsito de Cipolletti.

Sobre la dinámica del accidente, precisó: "La Renault Kangoo circulaba de Sur a Norte y por razones que se tratan de establecer colisionó el lateral izquierdo delantero de camión Volkswagen , que circulaba en sentido contrario Norte Sur. El vehículo de gran porte frenó en forma brusca por este acontecimiento y detrás del camión, circulaba un colectivo que para evitar chocar frenó y se desplazó de forma brusca hacia la banquina Oeste volcando sobre su lateral izquierdo. Asimismo, detrás de este circulaba un Fiat Ducato que descendió a la subanquina a fin de evitar el toque con el micro".

Accidente en la ruta 151 Una de las personas heridas en el choque en la ruta 151.

Agregó que el herido grave es un hombre de "alrededor de 40 años", con domicilio en 25 de mayo La Pampa, quien tuvo que ser trasladado mediante código rojo al Hospital de Cipolletti. "Su situación era compleja pero por el momento no recibimos ningún parte médico", explicó Ríos. Al momento del accidente circulaba sólo en la camioneta de color blanca, que quedó destrozada.

El micro, en tanto, trasladaba 16 pasajeros -muchos de ellos veteranos- desde La Pampa a Neuquén. Era conducido por un joven neuquino de 26 años y volcó aún costado del camino. Una de sus ocupantes, de 76 años, debió ser trasladada al Hospital de Sargento Vidal por los golpes. También hubo otros heridos de menor consideración.

En tanto, se supo que el camión era guiado por un hombre de 26 años y al mando del Fiat Ducato se encontraba un ciudadano de 53 años, acompañado de su esposa de 52 y su hijo de 9. Iban desde Catriel a Sargento Vidal.

Por el accidente se mostró un amplío despliegue policial y transitar por esa zona resultaba una odisea alrededor de las 16.