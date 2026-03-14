Cipolletti: el nuevo sistema de colectivos podría arrancar en abril

El intendente Rodrigo Buteler aseguró que el nuevo transporte de Cipolletti podría adjudicarse en dos semanas. “Estamos afinando el lápiz del pliego”, explicó.

El actual servicio de transporte urbano de pasajeros está a cargo de la empresa Pehuenche.

Cuatro meses después de la apertura de sobres de la licitación para renovar el sistema de transporte público de Cipolletti , el proceso continúa sin adjudicación definitiva. Sin embargo, en las últimas horas el intendente Rodrigo Buteler brindó nuevas precisiones sobre el estado de la negociación con la empresa oferente y aseguró que “ en las próximas semanas podríamos estar adjudicando ”.

El jefe comunal confirmó que el municipio se encuentra en la etapa final de análisis de la oferta presentada por la empresa Pehuenche, la única firma que participó del proceso licitatorio abierto en noviembre de 2025 para redefinir el transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

Según explicó Buteler en diálogo con Somos El Valle, el gobierno municipal espera cerrar el proceso en el corto plazo. “ Estamos adjudicando en dos semanas aproximadamente un nuevo servicio de transporte público con colectivos cero kilómetros, aire acondicionado, calefacción, GPS con todo lo que tiene que tener una ciudad moderna”, afirmó el intendente.

La declaración abre un nuevo capítulo en una licitación que, desde su lanzamiento, generó expectativas por la posibilidad de modernizar un sistema de transporte que desde hace años recibe críticas por las frecuencias, el estado de las unidades y la cobertura de los recorridos.

ECP COLECTIVOS (1) Tras cuatro meses de espera, el Ejecutivo confirmó que en abril podría ponerse en marche el servicio del "nuevo transporte público". Estefania Petrella

Cuatro meses sin definición

El 13 de noviembre de 2025 el municipio realizó la apertura de sobres de la licitación pública que debía dar origen al nuevo sistema de transporte. En aquella jornada se confirmó que solo una empresa había presentado oferta: Pehuenche, la misma firma que actualmente presta el servicio en la ciudad.

En ese momento, desde el Ejecutivo municipal se había planteado un cronograma optimista. La expectativa oficial era que la adjudicación pudiera concretarse antes de fin de año y que el nuevo sistema comenzara a funcionar entre febrero y marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.

Sin embargo, el calendario avanzó sin novedades. Finalizó el 2025, comenzó el nuevo año y las clases ya iniciaron, pero el nuevo sistema de transporte todavía no fue puesto en marcha. La falta de definiciones generó interrogantes sobre el estado real del proceso y sobre los motivos de la demora en la adjudicación.

ECP LICITACION TRANSPORTE PUBLICO (42) En noviembre de 2025, se conocieron las ofertas, siendo Pehuenche la única interesada. Estefania Petrella

“Afinar el lápiz” sobre el pliego

En su reciente intervención pública, Buteler reconoció que el municipio se encuentra ajustando algunos aspectos vinculados a la propuesta presentada por la empresa. “Estamos afinando un poco el lápiz del pliego de la oferta que hizo la empresa Pehuenche”, señaló el intendente.

La frase, sin embargo, abre un nuevo interrogante. El pliego licitatorio fue elaborado por el Ejecutivo municipal y aprobado previamente por el Concejo Deliberante, lo que significa que los parámetros técnicos, operativos y económicos del servicio ya habían sido discutidos y validados institucionalmente.

Por ese motivo, no quedó claro qué aspectos concretos podrían estar siendo revisados o “afinados” dentro del marco de la oferta presentada por la empresa. Lo que sí dejó entrever el intendente es que el municipio se encuentra en una etapa de negociación para lograr un acuerdo definitivo sobre las condiciones del contrato.

“Estamos encaminados a ponernos de acuerdo en función de esa oferta que hicieron, así que posiblemente en dos semanas podamos estar anunciando la fecha de inicio del transporte público”, agregó.

ECP LICITACION TRANSPORTE PUBLICO (26) El nuevo pliego contempla ampliación de los recorridos, horarios, mejoras en frecuencias. Además, suma nuevas unidades 0Km. Estefania Petrella

¿Qué promete el “nuevo” sistema?

El proyecto de renovación del transporte urbano plantea una transformación integral del servicio en Cipolletti. Entre los principales cambios previstos se encuentran la incorporación de colectivos cero kilómetro, con aire acondicionado y calefacción, así como mejoras tecnológicas para los usuarios.

La propuesta incluye la implementación de sistemas de geolocalización y seguimiento de unidades mediante aplicaciones, lo que permitiría conocer en tiempo real la llegada de los colectivos a cada parada.

Además, el municipio anunció que el nuevo esquema contemplará cambios en los recorridos, más barrios, una nueva línea y mejoras en las frecuencias, uno de los reclamos históricos de los usuarios del transporte urbano en la ciudad.

Buteler remarcó que la modernización del sistema es una prioridad para la gestión: “Tiene algo que es central para nosotros: no solamente la mejora de los recorridos y frecuencias, sino que tengamos colectivos cero kilómetro, que es lo que pedía la gente para que no se rompan, que tengan aire acondicionado, calefacción y que uno pueda ver en la aplicación por dónde viene”, explicó.

E.C.P COLECTIVO (2).JPG Desde Pehuenche habían confirmado que estaban en condiciones para iniciar con las nuevas exigencias una vez adjudicado. Estefania Petrella

La postura de la empresa

Cuando se conoció la oferta en noviembre pasado, desde la empresa Pehuenche habían señalado a LM Cipolletti que, una vez adjudicado el contrato, el nuevo sistema podría ponerse en funcionamiento en un plazo muy corto.

La firma sostuvo entonces que contaba con la logística preparada para iniciar el servicio rápidamente una vez finalizado el proceso administrativo.

Esa declaración alimentó en su momento la expectativa de que la transición hacia el nuevo esquema de transporte se concretara antes del inicio del ciclo lectivo.

Buteler Somos El Valle Rodrigo Butler, intendente de Cipolletti. (Foto captura entrevista) Somos El Valle

Un servicio que sigue esperando

Ahora, con cuatro meses transcurridos desde la apertura de sobres, el municipio vuelve a plantear un nuevo horizonte temporal.

Si se cumplen los plazos anunciados por el intendente, la adjudicación podría concretarse en las próximas semanas y el nuevo sistema comenzar a funcionar durante abril.

Mientras tanto, el transporte público de Cipolletti continúa operando bajo el esquema actual, a la espera de definiciones sobre un servicio que fue presentado como uno de los cambios estructurales para la movilidad urbana de la ciudad.