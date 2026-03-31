Llegan los nuevos colectivos a Cipolletti: cuándo se presentan

Presentarán colectivos 0 km con GPS, más frecuencias y nuevos recorridos. El sistema busca terminar con demoras y modernizar el transporte urbano.

A partir de la próxima semana, iniciará el nuevo sistema de transporte público de pasajeros en Cipolletti.

El transporte público de Cipolletti entra en una etapa clave. Luego de meses de anuncios y postergaciones, el intendente Rodrigo Buteler anunció cuándo se presentarán las nuevas unidades que formarán parte del renovado sistema urbano . El anuncio marca el cierre del proceso licitatorio y abre paso a una transformación que apunta a mejorar la movilidad en una ciudad que creció de manera sostenida en los últimos años.

“Terminamos de resolver lo que fue la licitación y esperamos entre martes y miércoles estar presentando los nuevos colectivos”, aseguró el jefe comunal, al ponerle fecha a una de las principales demandas de los usuarios.

El nuevo esquema llega para reemplazar un sistema que venía mostrando signos de desgaste . Colectivos antiguos, fallas mecánicas frecuentes y demoras constantes formaban parte del día a día de quienes dependen del transporte público.

Esa situación, incluso, llevó a los usuarios a organizarse de manera informal para poder anticipar la llegada de las unidades. Grupos de WhatsApp, consultas entre vecinos y estrategias improvisadas se convirtieron en herramientas habituales ante la falta de información oficial en tiempo real.

ECP COLECTIVOS (1) Las nuevas unidades serán presentadas entre el martes y miércoles próximo, según confirmó el propio Intendente. Estefania Petrella

Unidades 0 km con tecnología y accesibilidad

El nuevo sistema contará con “entre siete y ocho colectivos”, incluyendo refuerzos, todos cero kilómetro. Las unidades estarán equipadas con aire acondicionado, calefacción y rampas de acceso para personas con discapacidad, en línea con estándares modernos de inclusión y confort.

Uno de los cambios más significativos será la incorporación de tecnología aplicada al seguimiento del servicio. A través de una aplicación, los usuarios podrán conocer en tiempo real dónde se encuentra cada colectivo, gracias a un sistema de GPS integrado.

Esta herramienta permitirá planificar mejor los viajes, reducir los tiempos de espera y eliminar la incertidumbre que hoy caracteriza al servicio que brinda la empresa Pehuenche, quien continuará con esta nueva etapa, tras ser la única oferente.

Frecuencias más altas y recorridos actualizados

Además de renovar la flota, el Municipio avanzará en una reorganización de los recorridos. El objetivo es adaptar el servicio al crecimiento urbano de la ciudad, que en la última década sumó nuevos barrios y expandió su trama hacia distintos sectores.

El rediseño buscará mejorar la conectividad entre zonas residenciales, centros educativos, hospitales y áreas comerciales, al tiempo que se reforzarán las frecuencias en horarios de mayor demanda.

Desde el Ejecutivo remarcaron que uno de los principales pedidos de los vecinos era justamente contar con más colectivos y menos tiempo de espera, especialmente en las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada laboral.

colectivosss El nuevo servicio, vine con la incorporación de paradas seguras que instaló el municipio.

Garitas renovadas y mayor seguridad

La modernización del transporte también incluye mejoras en la infraestructura. En paralelo al recambio de unidades, el Municipio viene avanzando con la instalación y renovación de garitas en distintos puntos de la ciudad.

Estos espacios incorporan iluminación LED y cámaras de vigilancia conectadas al sistema de monitoreo, lo que busca brindar mayor seguridad a quienes esperan el colectivo, especialmente durante la noche.

Se trata de una política que apunta a complementar el servicio y mejorar la experiencia completa del usuario.

Un sistema clave para la movilidad de la ciudad

El intendente vinculó esta transformación con otras obras y proyectos en marcha. En ese sentido, destacó que la mejora del transporte público es fundamental para acompañar el desarrollo urbano.

“Anunciamos asfalto, rotondas, obras educativas, pero si no tenemos una buena movilidad urbana es muy difícil”, planteó. “Anunciamos asfalto, rotondas, obras educativas, pero si no tenemos una buena movilidad urbana es muy difícil”, planteó.

El nuevo servicio también se integra a una visión más amplia que incluye la recuperación del tren de pasajeros y la necesidad de mejorar la circulación en los accesos a la ciudad, especialmente en la conexión con Neuquén.

E.C.P COLECTIVO (3).JPG Todas las unidades serán 0Km, con aire acondicionado, rampa de accesibilidad y seguimiento en tiempo real. Estefania Petrella

El desafío de sostener el cambio

Con la presentación de las unidades a la vuelta de la esquina, el foco ahora estará puesto en la implementación y el funcionamiento efectivo del sistema. La expectativa oficial es que el nuevo esquema brinde previsibilidad, reduzca los tiempos de espera y mejore la calidad del servicio.

“Lo más importante es darle previsibilidad al uso del transporte público”, sostuvo Buteler.

La puesta en marcha marcará un punto de inflexión para un servicio que durante años acumuló críticas. El desafío será sostener en el tiempo un sistema que esté a la altura de las necesidades de una ciudad en constante crecimiento.