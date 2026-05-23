Curso de mozo y charla sobre IA: las nuevas oportunidades de formación laboral en Cipolletti

Cipolletti suma cursos de mozo y una charla sobre inteligencia artificial, con propuestas accesibles para mejorar la inserción laboral en el corto plazo. ¿Cómo inscribirse?

La Cámara de Comercio junto al Municipio, impulsan un nuevo curso para Mozo en Cipolletti.

La ciudad suma nuevas propuestas de capacitación pensadas para mejorar las oportunidades laborales de la comunidad en un contexto atravesado por la alta demanda en la región. Con iniciativas impulsadas tanto por el sector privado como por el municipio, Cipolletti refuerza su oferta en áreas estratégicas como la gastronomía y la tecnología en inteligencia artificial .

Una de las principales propuestas es el Curso de Mozo organizado por la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (CIC), junto a entidades empresarias locales. La capacitación se desarrollará del 15 al 19 de junio, de 9 a 13, en la sede de la institución, y tendrá un costo de $40 mil.

El curso está dirigido a jóvenes desde los 16 años, adultos y público en general, con el objetivo de brindar herramientas concretas para desempeñarse en el ámbito gastronómico , un sector que mantiene una demanda constante de personal capacitado .

E.C.P CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La capacitación para Mozo se realizará en la sede de la CIC. Estefania Petrella

Durante las jornadas se abordarán contenidos teóricos y prácticos. En el plano conceptual, los participantes aprenderán sobre atención al cliente, características del personal de servicio, conocimientos básicos de vinos, manejo de quejas, estrategias de venta y tipologías de clientes.

En tanto, los módulos prácticos incluirán técnicas clave como mise en place, fajinado, bandejeo, ceremonial del vino y dinámica de atención en mesa, aspectos fundamentales para el desempeño profesional en bares, restaurantes y eventos.

El curso estará a cargo de Omar Chible, capacitador con experiencia en el ámbito empresarial y representación en entidades como la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y la Cámara Argentina de Medianas Empresas. Al finalizar, se entregará un certificado de asistencia avalado por entidades empresarias.

Desde la organización remarcaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación a través del teléfono 299 4568426. La propuesta cuenta además con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti.

IA - inteligencia artificial.png El municipio lanza una charla sobre herramientas de inteligencia artificial para aplicarlo en el trabajo.

Inteligencia artificial: una herramienta clave para el trabajo actual

En paralelo, el municipio impulsa una capacitación gratuita vinculada a uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel global: la inteligencia artificial. El jueves 28 de mayo, de 17:30 a 19:30, se realizará una charla abierta en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel.

La actividad, organizada por la Dirección de Capacitación y Empleo junto a la Dirección de Tecnología y Gestión Digital, está pensada como una introducción accesible para toda la comunidad. No requiere inscripción previa y tendrá una duración aproximada de dos horas.

El objetivo es acercar conocimientos básicos sobre inteligencia artificial, una tecnología que ya forma parte de la vida cotidiana, aunque todavía resulta desconocida para una gran parte de la población.

Durante la charla se explicará qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, además de presentar herramientas que pueden aplicarse en distintos ámbitos laborales y personales. También se abordarán sus limitaciones, errores frecuentes y la importancia de desarrollar una mirada crítica para su uso responsable.

E.C.P CENTRO DE EXPOSICIONES ROBERTO ABEL La charla de IA será en el Centro Cultural Roberto Abel, con entrada libre y gratuita. Estefania Petrella

Capacitación como herramienta para el desarrollo local

Ambas propuestas reflejan una estrategia conjunta para fortalecer la empleabilidad en la ciudad. Por un lado, el curso de mozo apunta a una inserción laboral rápida en el sector gastronómico. Por otro, la charla sobre inteligencia artificial busca preparar a la comunidad frente a los desafíos de un mercado cada vez más digitalizado.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas permiten reducir brechas de conocimiento y ampliar oportunidades, especialmente en contextos económicos complejos donde la capacitación se vuelve una herramienta clave para generar ingresos.

Quienes deseen obtener más información sobre la charla de inteligencia artificial pueden comunicarse con la Oficina de Empleo municipal al 299-6832546 o enviar un correo electrónico a [email protected].