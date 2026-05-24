Soleado y fresco: un domingo con toda la pompa otoñal vivirá el Alto Valle

La estación ocre confirma su consolidación en la zona. La máxima llegará a los 16º. No se esperan lluvias y el viento será débil. En toda la provincia se esperan las mismas condiciones.

Arrancará fresco el domingo en el Alto Valle con nubarrones que cruzarán el cielo, aunque con el correr de las horas el sol se presentará con toda su luminosidad, una muestra típica del período otoñal. Lo bueno es que no se esperan heladas . Ante estas condiciones, se aconseja a quienes decidan salir al aire libre para seguir disfrutando del finde largo, hacerlo bien abrigados para evitar inconvenientes a la salud.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la temperatura mínima será de 2º y la máxima alcanzará los 16 promediando la tarde. El viento alcanzará los 31 km/hora con ráfagas de hasta 50 km/h. Mientras que las posibilidades de lluvias son totalmente nulas. Para el resto de la semana se esperan en la región condiciones similares.

En tanto que en la región cordillerana rionegrina, tanto en Bariloche como en El Bolsón, tendrá también una jornada fría, con una mínima de 0 grados y una máxima de 8, con cielo mayormente nublado con algunos momentos de sol. Tampoco será significativo el viento. Mientras que el jueves por la tarde se registrarían lloviznas.

En Maquinchao, la localidad de la Línea Sur provincial, la temperatura bajará aún más, con una mínima de -2º y una máxima 10. También estará mayormente nublado con apariciones del sol durante la tarde. No se esperan lluvias en ese sector, donde más se esperan precipitaciones por la sequía histórica que padece.

En la Costa Atlántica el panorama será similiar: fresco y parcialmente nublado. El termómetro registrará al amenecer 7º y 14 como máxima, al avanzar la tarde.

Ola de frío en todop el país

Es que el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperaturas para este sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo en gran parte de la Argentina. Aunque no rigen alertas por fenómenos extremos, el organismo prevé jornadas frías, con mínimas cercanas a los 0°C en varias provincias y un ambiente típicamente invernal durante el fin de semana largo.

El escenario más crudo llegará con la noche. El despeje del cielo, lejos de ser una buena noticia, será precisamente el factor que acelerará el descenso térmico.

Sin nubes que retengan el calor acumulado durante el día, la temperatura caerá en picada hasta rozar el cero, con valores que la AIC ubica en -1°C para las horas nocturnas. En zonas rurales, o alejadas del casco urbano, los registros podrían ser aún más bajos.