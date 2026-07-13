A 16 años del crimen de José Domingo Maciel, se renueva el pedido de justicia

El empleado del municipio local murió por la explosión de una bomba que dejaron en la Escuela de Policía. El hecho sigue impune y el reclamo de justicia sigue activo.

Familiares de José Maciel volvieron a reclamar el esclarecimiento del crimen del empleado municipal a 16 años del hecho.

Se cumplen este lunes 16 años de la muerte de José Domingo Maciel , el empleado del municipio de Cipolletti a quien le estalló una bomba que desconocidos había dejado en la vereda de la Escuela de Policía , ubicada en la esquina de Fernández Oro y Sáenz Peña.

Para recordar a la víctima del fatídico hecho y renovar el pedido para que llegar al esclarecimiento, familiares, compañeros de trabajo y autoridades comunales encabezadas por el intendente Rodrigo Buteler participaron en el acto efectuado en el monolito en su memoria instalado en el Paseo Ferroviario, frente a la dependencia policial, donde plantaron un árbol para evocarlo.

Emilce Giménez, una de sus nietas, lo recordó como “el pilar” de la familia y agradeció a los asistentes a la ceremonia porque de ese modo “se mantiene vivo el anhelo de la verdad y la justicia, una justicia que lamentablemente tarda tanto que duele de tanto esperar”.

Estefania Petrella

La joven, entre lágrimas, lamentó que también falleció su abuela “pidiendo justicia por él hasta el último suspiro”. Pidió a la ciudad no olvidar a su abuelo, “no nos dejen solos para que la justicia llegue”.

En el mismo sentido se manifestó Mariana, una de las hijas de Maciel. “Le pido a la justicia que nos escuche, que nos han dado vueltas durante tanto tiempo”, remarcó.

Sostuvo que “nunca nos dieron nada” y que incluso les pidieron a ellos que averigüen que pasó.

“Necesitamos que la gente de Cipolletti nos ayude a encontrar lo que pasó realmente el 13 de julio de 2010. La justicia nos abandonó. No tienen ímpetu de continuar con esa causa, que se encuentra archivada. Queremos que nos escuchen y que la vuelvan a reabrir para saber la verdad”, enfatizó.

Por su parte, el intendente Buteler expresó que “hay algo muy grave en esto que tiene que ver con el pedido de justicia. No nos puede pasar que a 16 años de una tragedia como la de José sigamos reclamando justicia”.

“Desde la municipalidad acompañamos el pedido de justicia por José Maciel porque la familia y la comunidad se merece tener justicia”, sostuvo el jefe comunal.

Una causa paralizada

Maciel trabajaba en él área de barrido del municipio. La madrugada del fatal incidente trabajaba en la calle Fernández Oro, y al pasar por la vereda de la Escuela de Cadetes de la Policía observó una bolsa que habían dejado contra el nicho de gas. La tomó para desplazarla, y ahí se produjo la explosión que le costó la vida. Fue un hecho conmocionante que tuvo impacto a nivel nacional.

Se inició una investigación que manejó múltiples hipótesis y escasas certezas. En primer término, intervinieron funcionarios de la Cuarta Circunscripción, con la jueza Sonia Martín a la cabeza. Sin embargo, transcurrido un tiempo, declaró su incompetencia y la causa pasó al ámbito de la Justicia Federal de General Roca. De esta forma, se sucedieron las novedades en relación a posibles sospechosos, con una versión que señalaba a un grupo terrorista denominado “Logia Lautaro”.

Estefania Petrella

Después, también se apuntó a organizaciones narcos y la presunción de que la colocación de la bomba fue un mensaje intimidatorio para los integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial.

Pero nunca se llegó a la detención de posibles sospechosos ni tampoco una indagatoria. Tiempo después apareció un supuesto testigo que generó expectativa, pero su aporte no fue significativo para los investigadores. La causa entró en un cono de inacción que se mantiene hasta el momento.