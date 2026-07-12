Los cipoleños volvieron a copar las calles en otro loco festejo por el nuevo triunfo de la Selección

Una multitud se concentró nuevamente en la esquina de Roca y España. Las autoridades municipales y policiales organizaron un operativo de seguridad especial.

Ganó Argentina, y una multitud de cipoleños salió a las calles a festejar el triunfo, pesa a la hora y el frío.

Desafiando el intenso frío de la noche otra vez una multitud de cipoleños salió a las calles para festejar el emocionante triunfo de la Selección Argentina sobre Suiza, que deja al equipo nacional en otra semifinal mundialista.

La clásica esquina de Roca y España fue nuevamente el punto de concentración, donde las autoridades municipales y policiales habían organizado un operativo de seguridad especial con cortes del tránsito y una notable presencia de uniformados.

Ni bien Lautaro Martínez anotó el 3-1 que aseguraba el resultado definitivo, la gente de distintos barrios de la ciudad comenzó a movilizarse para sumarse a la celebración que ya habían iniciado los clientes que habían visto el partido en los bares de la zona céntrica.

Familias completas y grupos de amigos bien abrigados y engalanados con camisetas, banderas, cornetas y vuvuzelas desataron la algarabía, mientras sonaban bombas de estruendo -algunas muy poderosas- con bengalas y cañitas voladoras que iluminaban el cielo, dejando en el ambiente un penetrante olor a pólvora.

Como es habitual, la ceremonia incluyó una caravana peatonal con el colorido rítmico aportado por una batucada con bombos y redoblantes y un grupo de músicos con trompetas y trombones que transitó por el sector céntrico, alcanzando casi dos cuadras de extensión.

Y ahí en medio de la muchedumbre estuvo Antonio Toti Spagnuolo, el fotógrafo de LMCipolletti, quien reflejó con su lente el eufórico acontecimiento.

El encuentro popular se extendió hasta altas horas de la madrugada, cuando ya se hacía más intenso el frío. Aunque muchos continuaron exteriorizando la alegría futbolística en los bares y boliches cercanos.

El municipio de Cipolletti y la Policía provincial, como sucedió con los otros partidos que ganó el equipo de lidera Lionel Messi, organizaron un operativo de seguridad con el objetivo de procurar que los festejos se desarrollen “en un entorno cuidado y seguro”, dado que se preveía que muchas familias iban a participar.

Junto a los uniformados, el personal municipal perteneciente a las áreas de Tránsito y Comercio intervinieron en el procedimiento, que se desarrolló con patrullajes permanentes en diferentes puntos de la ciudad para evitar incidentes.

Las medidas también incluyeron cortes de calles y desvíos del tránsito en los accesos al microcentro de la ciudad.

Desde la municipalidad se destacó que el despliegue permitiría “asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y las fuerzas de seguridad”. Hasta el momento no se informó acerca de hechos de violencia ni personas heridas o detenidas. En cambio se pudo observar que cuando comenzó la desconcentración personal comunal comenzó a levantar la basura que había quedado dispersa como consecuencia de la gran movilización. Especialmente latas y botellas, aunque aún hace falta darle una repasada más fina.

Ahora a pensar en el enfrentamiento contra Inglaterra por la instancia semifinal. El partido se jugará el miércoles 15 de julio desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Por la otra lleve se medirán Francia y España el martes a la misma hora. Los ganadores disputarán la final el 19 de julio en Nueva Jersey.