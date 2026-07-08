Arrancó una obra fundamental en una de las calles estratégica de Cipolletti: qué cambiará en 120 días

Comenzaron los trabajos de pavimento, cordón cuneta y nuevo alumbrado en un corredor estratégico para la actividad empresarial y el tránsito.

El Municipio puso en marcha la obra de cordón cuneta, pavimento y alumbrado en un corredor clave de la ciudad. Fotos: Gentileza.

Una de las arterias más importantes para la circulación y la actividad productiva de Cipolletti comenzó a transformarse. El Municipio puso en marcha la obra de cordón cuneta, pavimento y alumbrado sobre calle Los Pioneros , una intervención que busca mejorar la seguridad, la conectividad y el estado de un sector con intenso movimiento diario.

Los trabajos demandarán 120 días corridos y abarcan un tramo clave que conecta la zona empresarial con la Ruta Nacional 22 .

La obra se ejecuta sobre calle Los Pioneros , entre Lisandro de la Torre y Toschi , en el marco de la Licitación Pública N° 07/26.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye tareas de limpieza, movimiento de suelos, compactación del terreno, construcción de cordón cuneta, base granular y la posterior colocación de la carpeta asfáltica.

El objetivo es mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y brindar mayor seguridad tanto para automovilistas como para peatones.

También renovarán el alumbrado

Además del pavimento, la obra contempla una importante mejora en la iluminación pública. Se realizará el recambio de luminarias LED entre Lisandro de la Torre y Estado de Israel, mientras que desde Estado de Israel hasta Toschi se instalará un nuevo sistema de alumbrado público.

La intervención busca reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad en todo el corredor.

Un corredor estratégico para Cipolletti

Desde el Municipio destacaron que calle Los Pioneros tiene un papel clave por su ubicación estratégica. Se trata de un sector con fuerte actividad empresarial y logística, además de ser una vía de conexión cercana a la Ruta Nacional 22, utilizada diariamente por una importante cantidad de vehículos.

Con esta obra, se apunta a mejorar la conectividad urbana, reducir futuros costos de mantenimiento y acompañar el crecimiento de una de las zonas productivas más importantes de la ciudad.