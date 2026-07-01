Histórica obra en el Alto Valle: 800 familias accederán a un servicio esencial y dejarán atrás años de espera

La Provincia avanza con nuevas obras que beneficiarán a 788 hogares. Hay barrios donde el servicio llega tras años sin respuestas.

Este martes se concretó la licitación para ejecutar nuevas obras en dos barrios. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro avanza con una de las obras de infraestructura más importantes para Allen : la ampliación de redes de gas natural que permitirá que 788 familias accedan a un servicio esencial después de años de espera.

La iniciativa forma parte del Programa Gas Rionegrino , financiado íntegramente con recursos provinciales y orientado a extender servicios básicos en distintos puntos del territorio.

En ese marco, este martes se concretó la licitación para ejecutar nuevas obras en los barrios Bagliani y Guerrico , lo que permitirá sumar otras 166 conexiones domiciliarias .

En Bagliani, donde serán alcanzadas 112 familias, se presentaron dos ofertas:

Chimén Aike por $142 millones

CSM Construcciones por $130 millones

Mientras que para el sector de Guerrico, que beneficiará a 54 hogares, las propuestas económicas fueron:

Chimén Aike por $210 millones

CSM Construcciones por $205 millones

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La Provincia retomó obras que Nación había dejado inconclusas

Uno de los datos centrales del plan es que el gobierno provincial decidió continuar obras que habían quedado paralizadas por la falta de financiamiento nacional.

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, confirmó que en los barrios Malvinas y Vidriera I finalizaron trabajos que habían sido abandonados anteriormente.

Estas obras demandaron una inversión provincial superior a 351 millones de pesos y beneficiarán a 347 familias.

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Un barrio que ya dejó atrás la calefacción a leña

La expansión del programa ya tuvo resultados concretos en Allen.

En mayo del año pasado, la Provincia terminó la ampliación de la red de gas en el barrio 11 de Noviembre, una obra que alcanzó a más de 275 familias.

Hasta ese momento, muchos vecinos dependían exclusivamente de la leña para calefaccionar sus viviendas durante el invierno.

Un plan que sigue creciendo en toda la provincia

Con estas nuevas obras, la gestión encabezada por Alberto Weretilneck continúa ampliando infraestructura básica en distintas localidades de la provincia.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es garantizar que cada vez más familias puedan acceder al gas natural, mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de los barrios con servicios esenciales.