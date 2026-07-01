Le descontaron parte del sueldo mientras atravesaba una depresión y la Justicia condenó a la empresa

Un trabajador con licencia psiquiátrica sufrió una quita salarial. La Justicia consideró grave la maniobra y ordenó indemnizarlo.

El empleado se encontraba bajo licencia médica por un cuadro psiquiátrico.

Un fallo judicial en San Carlos de Bariloche puso en el centro de la escena un caso que reabre el debate sobre derechos laborales y salud mental en el ámbito de trabajo.

La Justicia condenó a la empresa Casa Palm luego de comprobar que descontó parte del salario a un empleado que se encontraba bajo licencia médica por un cuadro psiquiátrico.

El trabajador había ingresado a la firma en 2008 y durante más de quince años cumplió funciones administrativas vinculadas a logística y despacho de mercadería.

Pero en marzo de 2024 comenzó un tratamiento psiquiátrico por un cuadro depresivo que, según se acreditó durante el juicio, fue agravándose con el paso de los meses.

Su médica tratante indicó sucesivas licencias laborales mientras ajustaba el tratamiento farmacológico, ya que el paciente no estaba en condiciones de retomar tareas normales.

Sin embargo, la empresa interpretó que parte de esas ausencias no estaban debidamente justificadas.

El descuento llegó mientras seguía bajo tratamiento

Según se conoció en el expediente, el trabajador aseguró haber informado la extensión de la licencia a través de los canales habituales y además envió telegramas laborales donde detalló el contenido del certificado médico.

A pesar de eso, en la liquidación siguiente la empresa decidió descontarle 14 días de salario, al considerar injustificadas las faltas.

El empleado reclamó la devolución del dinero y participó incluso de una audiencia ante la Secretaría de Trabajo, aunque no hubo acuerdo entre las partes. Frente a esa situación, decidió considerarse despedido.

La médica confirmó que no podía volver a trabajar

Durante el juicio declaró la psiquiatra que seguía el tratamiento y ratificó que el cuadro clínico justificaba plenamente la continuidad del reposo.

Explicó además que la medicación podía provocar somnolencia, afectar la concentración y alterar reflejos, por lo que entendía que regresar a sus tareas representaba un riesgo.

También se acreditó que ningún profesional contratado por la empresa intentó contactarla para verificar el diagnóstico o intercambiar información sobre la evolución del paciente.

La Justicia fue contundente contra la empresa

Al analizar el caso, la Cámara Primera del Trabajo remarcó que la legislación laboral obliga a comunicar la enfermedad, pero no exige una modalidad específica para hacerlo.

Los jueces concluyeron que la empresa conocía perfectamente la situación médica del trabajador, había reconocido una licencia previa y contaba con documentación que acreditaba la continuidad del tratamiento.

A pesar de eso, mantuvo el descuento salarial.

El fallo: indemnización por despido injustificado

La sentencia sostuvo que quitarle una parte importante del sueldo a un trabajador mientras atravesaba un cuadro psiquiátrico vulneró el principio de buena fe que debe existir en toda relación laboral.

Por ese motivo, la Justicia condenó a Casa Palm a pagar una indemnización por despido injustificado, incluyendo antigüedad, preaviso y salarios adeudados durante la licencia.

Sin embargo, el fallo todavía no quedó firme y puede ser apelado.