Ya hay fecha: así será el pago de sueldo y aguinaldo para estatales rionegrinos
El Gobierno provincial informó cuándo depositará salarios y medio aguinaldo. La inversión supera los $170.000 millones.
Una noticia esperada por miles de trabajadores estatales de Río Negro ya tiene fecha confirmada. El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo viernes 3 de julio la Provincia abonará los salarios de junio junto con el medio aguinaldo, e incluirá además un aumento salarial del 4,28%.
La medida impactará en la totalidad del sector público provincial y representa una fuerte inyección económica en toda la provincia.
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Según confirmó Weretilneck durante una actividad oficial en Ingeniero Jacobacci, el pago conjunto de salarios y aguinaldo demandará una inversión cercana a los 170.000 millones de pesos.
“Todos juntos y todo junto, como un reconocimiento a la tarea que día a día lleva adelante el personal estatal”, expresó el mandatario al comunicar la decisión a través de sus redes sociales.
El aumento del 4,28% se suma al sueldo y forma parte del esquema salarial acordado previamente con los gremios.
Quiénes cobran el 3 de julio
El depósito alcanzará a todos los trabajadores del sector público provincial. Entre ellos:
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Personal de Salud Pública, guardias y horas extras
Policía de Río Negro
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Servicio Penitenciario Provincial
Docentes y porteros
Trabajadores comprendidos en la Ley 1844
Vialidad Rionegrina
Pensiones de Bomberos Voluntarios
Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos de control
El impacto que espera el Gobierno
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión no solo busca sostener el ingreso de los estatales frente a la inflación, sino también mover la economía local en distintas ciudades de Río Negro.
“Estos recursos seguramente generarán un fuerte movimiento económico en comercios, pequeñas empresas, almacenes y tiendas”, destacó Weretilneck.
Cómo se definió el aumento salarial
El incremento del 4,28% fue acordado en la Mesa de la Función Pública y surge del mecanismo automático que toma como referencia el promedio entre el IPC de Viedma y el IPC nacional.
De esta manera, el esquema busca que los salarios acompañen el avance inflacionario y protejan el poder adquisitivo de miles de familias rionegrinas.
Con fecha confirmada, julio arrancará con alivio para miles de empleados públicos que cobrarán sueldo, aguinaldo y aumento en un mismo depósito.
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