Ya hay fecha: así será el pago de sueldo y aguinaldo para estatales rionegrinos

El Gobierno provincial informó cuándo depositará salarios y medio aguinaldo. La inversión supera los $170.000 millones.

El gobierno de Río Negro informó la fecha en la que será abonado el sueldo y el aguinaldo.

Una noticia esperada por miles de trabajadores estatales de Río Negro ya tiene fecha confirmada . El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo viernes 3 de julio la Provincia abonará los salarios de junio junto con el medio aguinaldo , e incluirá además un aumento salarial del 4,28% .

La medida impactará en la totalidad del sector público provincial y representa una fuerte inyección económica en toda la provincia.

Según confirmó Weretilneck durante una actividad oficial en Ingeniero Jacobacci , el pago conjunto de salarios y aguinaldo demandará una inversión cercana a los 170.000 millones de pesos .

“Todos juntos y todo junto, como un reconocimiento a la tarea que día a día lleva adelante el personal estatal”, expresó el mandatario al comunicar la decisión a través de sus redes sociales.

El aumento del 4,28% se suma al sueldo y forma parte del esquema salarial acordado previamente con los gremios.

Quiénes cobran el 3 de julio

El depósito alcanzará a todos los trabajadores del sector público provincial. Entre ellos:

Personal de Salud Pública , guardias y horas extras

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Docentes y porteros

Trabajadores comprendidos en la Ley 1844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos de control

El impacto que espera el Gobierno

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión no solo busca sostener el ingreso de los estatales frente a la inflación, sino también mover la economía local en distintas ciudades de Río Negro.

“Estos recursos seguramente generarán un fuerte movimiento económico en comercios, pequeñas empresas, almacenes y tiendas”, destacó Weretilneck.

Cómo se definió el aumento salarial

El incremento del 4,28% fue acordado en la Mesa de la Función Pública y surge del mecanismo automático que toma como referencia el promedio entre el IPC de Viedma y el IPC nacional.

De esta manera, el esquema busca que los salarios acompañen el avance inflacionario y protejan el poder adquisitivo de miles de familias rionegrinas.

Con fecha confirmada, julio arrancará con alivio para miles de empleados públicos que cobrarán sueldo, aguinaldo y aumento en un mismo depósito.