Horror en Río Negro: imputaron a dos policías acusados de torturar y matar a un joven en una comisaría

La Fiscalía formuló cargos contra un comisario y un oficial por la muerte de Juan Cerutti. Investigan una brutal golpiza dentro de una unidad policial.

La víctima sufrió al menos 40 lesiones distribuidas entre cabeza, torso y extremidades.

La víctima sufrió al menos 40 lesiones distribuidas entre cabeza, torso y extremidades. Estefania Petrella

Un caso de extrema gravedad sacude a Policía de Río Negro luego de que el Ministerio Público Fiscal imputara formalmente a dos efectivos por el delito de tortura seguida de muerte .

Se trata de un comisario y un oficial señalados por la muerte de Juan Ignacio Cerutti , ocurrida tras un violento procedimiento policial que derivó en una brutal agresión dentro de una dependencia oficial .

Según expuso la fiscal del caso, Vanesa Cascallares , los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2025 , cuando uno de los efectivos persiguió y redujo violentamente a Cerutti, quien atravesaba un estado de alteración y vulnerabilidad.

De acuerdo a la acusación, tras esposarlo con ayuda de un civil, fue cargado en una camioneta policial conducida por el comisario y trasladado hacia la Unidad 35 de Villa Regina.

La acusación: golpes, tortura y un intento de ocultar los gritos

La investigación sostiene que al llegar a la comisaría los efectivos bajaron a la víctima de forma brusca, provocando que golpeara su cabeza contra el suelo.

Pero lo más grave habría ocurrido puertas adentro. Según detalló la fiscal jefe Belén Calarco, Cerutti fue arrastrado hacia el interior del edificio, donde continuaron golpeándolo.

La acusación agrega un dato estremecedor: para evitar que se escucharan los pedidos de auxilio, los policías habrían subido intencionalmente el volumen de sus radios portátiles para tapar los gritos.

Más de 40 lesiones y una muerte brutal

Los informes médicos preliminares revelaron un cuadro devastador. De acuerdo a la autopsia y pericias incorporadas al expediente, la víctima sufrió al menos 40 lesiones distribuidas entre cabeza, torso y extremidades.

La muerte se produjo por un traumatismo encefálico agudo, consecuencia directa de los múltiples golpes recibidos durante el procedimiento.

La Justicia imputó a ambos policías y les impuso restricciones

A pesar de la oposición presentada por la defensa de ambos uniformados, el juez de Garantías avaló la formulación de cargos impulsada por la Fiscalía y la querella.

Como medida cautelar, resolvió que los acusados no podrán salir del país ni acercarse a la familia de la víctima mientras avanza la investigación.

En la causa intervienen además peritos de la Policía Federal Argentina, especialistas forenses de Chubut y el Laboratorio Regional de Genética Forense de San Carlos de Bariloche.