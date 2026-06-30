Cambio de género en el DNI: jóvenes lideran los trámites en Río Negro

El 65% de las solicitudes se concentró entre 2021 y 2025, con picos de adultos jóvenes de 18 a 29 años. ¿Cuáles son los género que predominan en las solicitudes?

El Registro Civil provincial difundió un relevamiento histórico sobre las solicitudes de actualización de identidad de género en el DNI . Cipolletti aparece con un total de 10 trámites realizados en su jurisdicción a lo largo de la serie analizada.

Según el informe oficial, el organismo lleva contabilizados 417 trámites de cambio de identidad de género desde el inicio del relevamiento en 2012 hasta 2025. La cifra se elaboró a partir de un relevamiento del organismo provincial que permite observar la evolución de este trámite registral, su distribución por género elegido y las edades en las que se concentra la mayor demanda.

Del total de trámites, la elección del género varón concentra la mayor proporción. La opción varón representa 231 casos, equivalentes al 55,4% del total; la elección mujer suma 143 trámites, es decir el 34,29%; mientras que la opción no binaria (incorporada en 2021) alcanza 43 trámites, el 10,31% del total registrado. Los gráficos provinciales confirman esta tendencia año por año, con picos sostenidos en la franja masculina desde 2018.

La serie histórica muestra además un quiebre claro en la composición etaria y de género de los solicitantes. En los primeros años del relevamiento, entre 2012 y 2017, predominaba la elección del género mujer, con picos de hasta 18 trámites en 2012. A partir de 2018, la tendencia se invierte y el género varón pasa a liderar las solicitudes de manera sostenida.

dni2.jpg Desde 2012 a 2025, en Cipolletti se tramitaron 10 cambios. 8 a varón, 1 a mujer y 1 no binario.

El crecimiento de la última década

El informe oficial detalla que la mayor concentración de trámites se dio en el último quinquenio. Entre 2021 y 2025 se concentraron 270 trámites, cerca del 65% del total registrado, con un pico en 2022 de 71 solicitudes y un total de 54 en 2025, ubicándose entre los años de mayor demanda. Los datos provinciales coinciden con los valores observados en los gráficos locales, donde 2022 también figura como el año de mayor actividad registral.

Ese mismo año fue, además, el de mayor incidencia de la opción no binaria en toda la serie. La opción no binaria aparece en el relevamiento a partir de 2021 y alcanzó su mayor registro en 2022, con 17 trámites. La curva ascendente se mantiene en 2023 y 2024, antes de moderarse levemente en 2025, según se desprende de los registros oficiales.

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La franja etaria que más solicita el trámite

El relevamiento también permite identificar en qué momento de la vida se concentran mayoritariamente las solicitudes. La mayor concentración de trámites se ubica en la franja etaria de 18 a 29 años, que resulta predominante en los tres grupos relevados, lo que evidencia una incidencia especialmente marcada entre adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes.

Esta característica también se refleja en los datos específicos de la delegación Cipolletti, donde la mayoría de los registros corresponden a esa franja etaria, aunque también se contabilizan casos en la franja de 0 a 17 años, principalmente vinculados a la elección del género masculino.

El informe incluyó también un dato menos frecuente: los casos en los que una persona solicita revertir su cambio registral original. Hasta 2025 se contabilizaron 5 casos de segundo cambio registral autorizados judicialmente, a razón de un caso por año desde 2021, un trámite que requiere intervención judicial obligatoria.

E.C.P REGISTRO CIVIL DELEGACION DE CALLE FERNANDEZ ORO (40) El trámite del cambio de identidad y renovación del DNI puede realizarse en cualquier delegación del Registro Civil. Estefania Petrella

El rol del Estado provincial

Desde el organismo remarcaron el enfoque institucional que guía este tipo de trámites en toda la provincia. El trabajo del Registro Civil está orientado a acompañar cada trámite con información clara, atención cercana y cumplimiento de la normativa vigente, para garantizar un acceso ordenado, seguro y respetuoso a la actualización documental.

Una de las voces del organismo sintetizó el sentido de esta política pública en declaraciones difundidas oficialmente. Señalaron que detrás de cada trámite hay una persona que necesita que su documentación refleje correctamente su identidad, y que el rol del Estado es brindar una atención responsable y eficiente junto al acompañamiento del Registro Civil.