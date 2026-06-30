Juntos Somos Río Negro relanza su estrategia política y aprueba su "manual" partidario

Juntos puso en marcha las mesas de discusión política y lanzó su decálogo doctrinario. Este martes, habrá un encuentro de intendentes afiliados al partido.

En un encuentro clave realizado en General Roca , la Mesa de Conducción Provincial de juntos somos rio negro buteler (3) (JSRN) , encabezada por su presidente Rodrigo Buteler , ratificó un fuerte giro hacia la federalización del partido y el fortalecimiento del trabajo territorial.

La reunión marcó el inicio de una nueva etapa organizativa orientada a dinamizar la presencia de la fuerza política en todas las regiones de la provincia, priorizando los resultados de la agenda política por sobre las individualidades.

Con el objetivo de reducir el centralismo institucional, la conducción partidaria dispuso que las reuniones presenciales se realicen de forma mensual y rotativa por las diferentes localidades rionegrinas.

Este esquema busca profundizar el vínculo directo con las comunidades a través de un trabajo coordinado con las 33 mesas locales, mediante recorridas permanentes y encuentros regionales organizados por sectores legislativos y ejecutivos.

La agenda inmediata del partido ya tiene fechas y objetivos definidos. Las actividades comienzan este martes 30 de junio con la reunión de la Mesa de Intendentes en San Antonio Oeste.

juntos somos rio negro buteler (2) Juntos puso en marcha sus encuentros políticos en Roca.

Posteriormente, durante la semana del 6 de julio, se llevará a cabo un encuentro virtual con las mesas locales para monitorear las acciones territoriales, a la par de reuniones presenciales por regiones con los concejales del espacio para unificar una agenda legislativa común.

Finalmente, en la semana del 13 de julio, sesionará la Mesa de Tribunales de Cuentas con el propósito de coordinar políticas de transparencia, control y buenas prácticas en la administración pública.

Capacitación técnica y nuevas herramientas de comunicación

Para apuntalar la gestión pública de sus cuadros técnicos y políticos, la Mesa Provincial aprobó un programa integral de capacitación. El plan formativo estará destinado a intendentes, concejales y referentes territoriales, abarcando áreas estratégicas como planificación, liderazgo, innovación, comunicación política y desarrollo productivo. El propósito central es "consolidar los equipos de gobierno actuales y preparar a las nuevas generaciones de dirigentes locales", aseguraron desde Juntos.

Asimismo, con la meta de mantener conectada a la militancia y la dirigencia, se oficializó la creación del Boletín Informativo de Juntos Somos Río Negro, una nueva herramienta institucional de comunicación que difundirá periódicamente las novedades de la gestión y la actividad partidaria de las distintas localidades.

juntos somos rio negro buteler (3) Juntos puso en marcha sus encuentros políticos en Roca.

Un decálogo doctrinario basado en la gestión y el federalismo

El resultado político más destacado de la jornada fue la aprobación unánime del Decálogo Doctrinario de Juntos Somos Río Negro, un documento que sintetiza los principios rectores de la fuerza y que ratifica las bases del proyecto político provincial.

El núcleo del pensamiento partidario quedó plasmado en la declaración oficial:

“Juntos Somos Río Negro porque conocemos y habitamos la provincia. Por eso defendemos su rumbo, que es de todos y no de una persona, y que precisamente por eso está abierto a renovarse. El camino lo recorremos defendiendo los intereses de la provincia, estando cerca de la gente, y gestionando con las prioridades claras: los rionegrinos siempre primero. El futuro de esta provincia ya empezó y tenemos que defenderlo. Río Negro está en marcha”.

Entre los diez puntos aprobados, se destaca la definición del partido como una estructura netamente local, ajena a franquicias o estructuras nacionales, bajo la premisa de que la gestión eficiente y las obras concretas constituyen la verdadera forma de militar. Asimismo, el documento plantea la necesidad de un Estado austero capaz de promover el desarrollo equilibrado de cada región frente a las transformaciones productivas y energéticas actuales. Con este marco conceptual, la fuerza provincial busca consolidar sus equipos de cara a los desafíos de mediano y largo plazo en todo el territorio rionegrino.