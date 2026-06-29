Descubrimiento sin precedentes: encuentran restos de dinosaurios y especies desconocidas en Río Negro

Encontraron un yacimiento con restos de dinosaurios, plantas y especies extintas. Alberto Weretilneck lo calificó como un hallazgo histórico.

El hallazgo fue llevado a cabo por un equipo técnico de la Dirección de Patrimonio y Museos. Foto: Gentileza.

Río Negro volvió a quedar en el centro de la escena científica tras el hallazgo de un nuevo sitio paleontológico que ya es considerado uno de los descubrimientos más importantes registrados en la provincia.

Un equipo técnico de la Dirección de Patrimonio y Museos encontró en la Región Sur un yacimiento excepcional que conserva un ecosistema fosilizado de aproximadamente 70 millones de años , correspondiente al período en el que habitaron los últimos dinosaurios antes de su extinción.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el lugar presenta una concentración inusual de fósiles que incluye restos de dinosaurios carnívoros, herbívoros, plantas y animales de distintas edades geológicas .

El director de Patrimonio y Museos, Pablo Chafrat, explicó que durante el relevamiento detectaron un ecosistema completo del período Cretácico, algo que podría abrir nuevas líneas de investigación científica a nivel internacional.

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“Encontramos un ecosistema donde están representados fósiles de animales de distintas edades, plantas, dinosaurios carnívoros y herbívoros, con una concentración realmente inusual”, detalló.

Weretilneck habló de un descubrimiento histórico

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró el hallazgo y aseguró que se trata de uno de los acontecimientos más relevantes en materia paleontológica para la provincia.

“Es uno de los descubrimientos más importantes de la historia en materia paleontológica”, afirmó, al destacar el trabajo realizado por el equipo técnico que llevó adelante la investigación.

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Además, sostuvo que este hallazgo permitirá fortalecer museos, impulsar nuevas investigaciones científicas y abrir oportunidades vinculadas al turismo y la educación.

Un hallazgo con impacto mundial

Desde el área de Cultura provincial remarcaron que el descubrimiento no solo tiene importancia local, sino también proyección internacional por el valor científico del material encontrado.

El secretario de Cultura, Nahuel Astutti, aseguró que este tipo de hallazgos posicionan a Río Negro como una provincia de referencia en paleontología y permiten seguir invirtiendo en la preservación del patrimonio natural.

Podría revelar nuevas especies desconocidas

Uno de los datos que más entusiasma a los investigadores es que el sitio presenta una gran diversidad de fósiles que podrían corresponder a nuevas especies aún no identificadas.

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Los especialistas creen que el yacimiento permitirá profundizar el conocimiento sobre los ecosistemas que existieron poco antes de la extinción masiva de los dinosaurios, uno de los momentos más estudiados por la ciencia mundial.