Lo acusaron por agresión y amenazas a policías en Cipolletti: "Les voy a prender fuego sus casas"

Efectivos de la Brigada de Investigaciones recorrían la zona de Costa Sur cuando fueron increpados por un sujeto, que también los agredió físicamente.

Policías de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti recorrían el barrio Costa Sur y fueron agredidos por un hombre, que zafó de la causa judicial con un acuerdo.

Un hombre fue imputado por haber agredido y amenazado a policías del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (ex Brigada) de Cipolletti que recorrían las calles del barrio Costa Sur en misión laboral.

La acusación indica que el hecho ocurrió el mediodía del 27 de noviembre del año pasado, cuando cuatro efectivos que se trasladaban en un móvil de la unidad por cercanías del Salón Comunitario barrial fueron interceptados por Renzo Balentín Millanir , quien sin mediar palabra comenzó a insultarlos.

La agresión iba dirigida a todos, aunque de manera puntual apuntó a un sargento que integraba la comisión. Los policías se bajaron del patrullero e intentaron calmarlo, pero Millani reaccionó con mayor violencia y le dio una piña en la cara al mismo suboficial, provocándole una herida cortante en la ceja izquierda.

Pero tampoco fue suficiente, porque le dijo a modo de advertencia "vos no sabés quién soy yo, ya te voy a enganchar en la calle, voy a averiguar donde vivís y te voy a cagar a tiros, voy a mandar gente a que te cague a tiros la casa".

Reducido y detenido

Ante la hostilidad expuesta por el sujeto los uniformados “utilizando la fuerza estrictamente necesaria”, procedieron a reducirlo y aprehenderlo, aunque en todo momento “se resistió al accionar policial e intentó autolesionarse golpeando su cabeza con el suelo”.

Finalmente lograron dominarlo y subirlo al vehículo, pero Millanir continuó insultando y amenazando a dos de los hombres. "Voy a averiguar dónde viven y los voy a cagar a tiros, les voy a prender fuego las casas", les dijo, causando real temor en los destinatarios.

Como consecuencia, en una audiencia realizada el mismo día de la detención le formularon cargos por el delito de “amenazas, lesiones leves calificadas y resistencia contra la autoridad en concurso real”.

Sin embargo, la Fiscalía y la Defensa acordaron otorgarle un Criterio de Oportunidad, un método alternativo de resolución de conflictos que permite la extinción de la acción penal mediante el cumplimiento de determinadas pautas de conducta, procurando una “respuesta adecuada” a la víctima.

La propuesta fue aceptada por los policías atacados, mientras que el policía lesionado también aprobó el ofrecimiento económico que formuló el acusado, entre las medidas fijadas.

Costa Sur acceso

Recientemente se llevó a cabo otra audiencia en la que el fiscal Guillermo Ibáñez pidió el sobreseimiento de Millanir, y alegó que no posee antecedentes penales de acuerdo al informe recibido por el Registro Nacional de Reincidencia y además había hecho efectivo el resarcimiento ofrecido al policía herido (cuyo monto no fue precisado), en tanto que los denunciantes no estaban interesados en continuar con la causa.

El defensor Oficial Marcelo Caraballo acompañó el requerimiento de la fiscalía y agregó que el “interés principal” de Millanir era “poder seguir trabajando por ser el responsable del sustento familiar”.

Con los elementos presentados por las partes, la jueza de Garantías Rita Lucía accedió a dictar el sobreseimiento al sostener que habían alcanzado un acuerdo. Recalcó en este marco que la Fiscalía se desinteresó de la causa, por lo que consignó que “no hay posibilidad de avanzar en la acusación del imputado”. Sostuvo en esta misma línea que “el sistema acusatorio que nos rige limita la actuación jurisdiccional a lo estrictamente peticionado por las partes”. En el fallo el magistrado declaró que el trámite del “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”, como se lo impone el Código Penal.