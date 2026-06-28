Violento robo en Cipolletti: huyó en un auto robado, cayó al canal y escapó tras una persecución

Ocurrió el sábado por la noche. El ladrón escapó con el vehículo, pero un rápido operativo policial permitió hallarlo minutos después.

El auto terminó en el canal ubicado en Circunvalación y Esmeralda. Foto: Gentileza.

Lo que parecía una parada rápida para hacer una compra terminó en un violento episodio de inseguridad en Cipolletti . Una mujer dejó su auto encendido al bajar en un comercio y, en apenas segundos, un delincuente aprovechó la situación para subirse al vehículo y escapar .

El hecho ocurrió cerca de las 22 del sábado en la zona de calles Turrín y Jorge Newbery .

Según trascendió, la conductora descendió del vehículo para ingresar a un comercio, dejando el rodado en marcha y con la llave colocada .

Mientras permanecía dentro del local, un hombre advirtió la situación, subió rápidamente al auto y escapó a toda velocidad en dirección al barrio Anai Mapu.

Cuando la víctima salió y advirtió que ya no estaba su vehículo, alertó de inmediato a la Policía.

Operativo cerrojo y búsqueda contrarreloj

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 79° activaron un operativo de urgencia y comenzaron a difundir las características del auto robado a todos los móviles policiales que patrullaban distintos sectores de la ciudad.

La información sobre el vehículo y la posible dirección de escape permitió desplegar un recorrido preventivo por distintas zonas estratégicas.

La fuga terminó dentro del canal de Circunvalación

Pocos minutos después, el auto apareció en la zona del canal ubicado en Circunvalación y Esmeralda, donde el delincuente perdió el control y terminó cayendo dentro del desagüe.

La escena generó sorpresa entre vecinos y personal policial que llegó rápidamente al lugar.

De esa manera, la maniobra del delincuente fue frustrada y la Policía logró recuperar el vehículo robado, avanzando además con las actuaciones correspondientes para intentar identificar al responsable.

Escapó antes de ser detenido

Aunque la maniobra terminó con el vehículo dentro del canal, el delincuente consiguió escapar antes de ser atrapado por los efectivos.

Ahora la Policía trabaja para identificarlo y avanzar con las actuaciones correspondientes para intentar dar con su paradero.