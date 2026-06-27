Salían del súper con su pareja y un encapuchado los atacó a los tiros: él recibió tres balazos

El hombre sufrió graves heridas y se encuentra internado. La reconstrucción del brutal y confuso episodio.

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la noche de este viernes en Las Grutas , luego de hacer las compras con su pareja en un súper . El agresor, que actuó con el rostro cubierto, lo interceptó en plena calle y, sin mediar palabra, efectuó al menos cinco disparos antes de darse a la fuga. El hecho es investigado por la Justicia y, por el momento, no hay personas identificadas.

El suceso ocurrió alrededor de las 21 , momento en el que la Policía de la Comisaría 29 fue alertada sobre el ingreso de una persona con heridas de arma de fuego al hospital Violeta Villalobos .

Según el relato de la víctima, momentos antes del ataque se encontraba realizando compras junto a su compañera de la vida en un comercio ubicado sobre la calle Colectora . Al caminar por dicha arteria y llegar a la intersección con la calle El Caín , fueron abordados por un hombre encapuchado que portaba un arma de fuego.

Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego, efectuando cinco disparos. Tras la agresión, el sujeto escapó del lugar, mientras el herido era asistido por un vecino, quien lo trasladó al nosocomio local.

Presentaba tres heridas de bala

Al arribar al hospital, los efectivos constataron que el joven grutense presentaba tres heridas de bala: dos en la pierna derecha y una tercera en la zona del glúteo. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre debió permanecer internado.

Tras conocerse el hecho, se dio intervención a la Fiscalía de turno de Viedma, que ordenó el inicio de una causa caratulada como lesiones graves con arma de fuego.

Herido de bala

En el lugar del hecho trabajó personal del Gabinete de Criminalística para el relevamiento de pruebas y la búsqueda de vainas servidas en el perímetro. Asimismo, la División Judicial de Investigaciones se encuentra trabajando activamente con el objetivo de identificar al autor del ataque y determinar las circunstancias en las que ocurrió este violento episodio.