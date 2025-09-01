Cayeron dos mecheras que se robaban de un súper botellas de champagne

Habían robado una vez y volvieron a repetirlo. Pero las habían registrado las cámaras y las estaban esperando. Intentaron llevarse más de $120 mil en bebidas.

Dos mujeres fueron sorprendidas robando mercadería en la sucursal del supermercado La Anónima ubicada en la calle Mariano Moreno, frente al Parque Rosauer.

El operativo se produjo el ultimo sábado. Ambas fueron atrapadas en una de las cajas, luego de pagar una compra cercana a los 15 mil pesos. Sin embargo intentaron llevarse sin pagar otros productos muchos más caros y placenteros, como dos botellas de un champagne que venden a poco más de 30 mil pesos.

No fue un procedimiento fortuito. Las chicas ladronas eran conocidas en el local por sus andanzas como “mecheras” y el personal de seguridad estaba alerta.

Sucede que días antes también habían robado bebidas alcohólicas, carne y chocolates, con la misma técnica de abonar una parte de la compra y el resto pasarlo sin pagar, oculto entre sus prendas de abrigo y en otras partes más cercana a la piel.

Las mecheras volvieron por más

El hecho lo descubrieron después al revisar los videos de las cámaras de seguridad. En las imágenes advirtieron el movimiento sospechoso de las mujeres y las siguieron. Así comprobaron que habían logrado un pedido gratis, cometiendo un delito.

Pero como les había salido bien sospechaban que podían volver. Y así lo hicieron. Alrededor de las 21 del sábado fueron registradas cuando entraban por los guardias y el sistema de vigilancia del establecimiento. De inmediato avisaron a la Comisaría 32.

Primero las dejaron actuar. Anduvieron entre las góndolas como dos clientas más y pusieron algunas cosas en un carrito, como fideos y algunos productos limpieza entre otras cosas, y emprendieron camino a la caja, con la expectativa de cometer otro golpe exitoso.

El botín oculto

Cuando fueron a pagar y ya con presencia de policías, constataron que entre sus mullidas camperas se llevaban tres botellas de cerveza Corona de 710 cm³ y dos de Barón B, uno de los vinos espumantes más caros del mercado local.

El comisario Leonardo Barra, jefe de la Unidad 32, informó que el valor total de la mercadería que pretendían apropiarse supera los 124 mil pesos.

Las dos mujeres fueron detenidas y trasladadas a la dependencia policial, donde fueron notificadas de la causa judicial que se les inició por el hecho. Luego recuperaron su libertad.

Una de ellas tiene domicilio en la zona de los barrios de la costa de Cipolletti, cercanos a los puentes carreteros. La otra es oriunda de Neuquén.

En tanto que la mercadería anhelaban disfrutar fue restituida al gerente de la firma.