Clasificados, ganadores y perdedores: así está la tabla del Federal A tras una fecha eterna

El lunes a última hora terminó de jugarse el séptimo capítulo de la segunda etapa y ya hay clasificados a la Copa Argentina.

Cipo perdió ante Bolívar y quedó relegado en la tabla del Federal A.

El Federal A tuvo acción de sábado a lunes en sus diferentes grupos y zonas, a falta de dos fechas para terminar la segunda fase. Los resultados arrojaron varias novedades, como la clasificación de tres equipos a la Copa Argentina y se acercan a cuartos de fina por el primer ascenso, otros que mantuvieron la categoría y algunos que están al borde del abismo con los puestos de descenso.

Ciudad Bolívar confirmó su liderazgo de su grupo en la zona Campeonato con la victoria por 1 a 0 sobre Cipolletti en La Visera, en un partido donde su única virtud fue la contundencia que el rival no tuvo. Jonathan Maciel, tras un gran pase de Arnaldo González, anotó el tanto del encuentro.

Para colmo, lo peor en Cipo no fue el resultado adverso, sino los graves hechos de violencia ocurridos después del partido entre una de las barras (la 69) y la policía.

Por su parte, Olimpo no pudo pasar del cero a cero con Atenas de Río Cuarto en el Carminatti, pero igual le alcanzó a los bahienses para sumarse a Bolívar y Argentino de Monte Maíz como clasificados a la Copa Argentina del año que viene.

El conjunto cordobés no pudo jugar el domingo por las lluvias, pero al día siguiente derrotó 3 a 2 a Costa Brava de General Pico, alcanzó a Olimpo y los tres de arriba están a punto de meterse en cuartos de final por el primer ascenso.

Por su parte, Atenas quedó cuarto con ocho unidades, superando solo por diferencia de gol a Deportivo Rincón, que tuvo fecha libre.

Después vienen con 6 Costa Brava y Villa Mitre, que había empatado con el colista Kimberley el sábado, y Cipo tiene 5, con pocas chances de lograr algún objetivo en esta etapa.

tabla posiciones federal a 2 de septiembre

En la zona B no quedan invictos, porque Atlético Rafaela cayó ante Juventud Antoniana en Salta.

El gran ganador de la fecha fue el, ya famoso, Sarmiento de La Banda, que con gol de Rodrigo "Petróleo" Herrera le ganó a San Martín de Formosa y sigue con chances de clasificación.

Sportivo Belgrano de San Francisco sacó un punto en su visita a 9 de Julio de Rafaela y por eso alcanzó en puntos a Atlético.

El peor de la segunda etapa de todo el país es Douglas Haig, que perdió los seis partidos que disputó. Esta vez la derrota fue 2 a 0 contra Independiente en Chivilcoy.

La lucha por no descender

En la pelea por mantener la categoría, el plantel de Guillermo Brown de Puerto Madryn dio una muestra de carácter. Después de pasarla mal en varios tramos de la temporada, con el triunfazo por 4 a 3 sobre Huracán Las Heras como visitante logró el objetivo de mínima.

Además, el equipo dirigido por Emanuel Trípodi, es líder de la zona A de la Reválida y está a punto de clasificarse a los cruces por el segundo ascenso.

Hubo polémica en Viedma, donde Luis Martínez expulsó a dos jugadores de Estudiantes de San Luis en el primer tiempo y Sol de Mayo ganó 2 a 1 para dar un paso clave en la lucha por la permanencia y meterse en la siguiente fase. El equipo puntano está a un paso del descenso.

También fue muy discutido el arbitraje de José Díaz, en el 2 a 0 de Germinal de Rawson sobre Santamarina en Tandil.

Un doblete de Leandro Duarte determinó la victoria de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que se impuso 2 a 1 sobre el descendido Gutiérrez de Mendoza y así el Papero mantuvo la categoría.

Además, Juventud Unida Universitaria de San Luis derrotó 2 a 1 a San Martín de Mendoza y es escolta de Brown.

tabla de posiciones federal a 2 de septiembre reválida

En la zona B de la Reválida, donde están los equipos del norte que buscan seguir en el Federal A, el mejor de todos sacó mucha ventaja. Se trata de Boca Unidos de Corrientes, que además de mantener la categoría es el líder y tiene todas las chances de terminar primero. Fue 2 a 0 sobre Mitre de Posadas para llegar a 18 unidades.

Sarmiento de Resistencia (13) ganaba 2 a 0 fuera de casa, pero no pudo mantener el resultado. Igual sigue como escolta tras el 2 a 2 en Villa Ramallo ante Defensores, mientras que después aparece El Linqueño con 11 puntos, luego del 3-0 sobre el descendido Crucero del Norte.

Sol de América de Formosa (10) derrotó 2-0 a Ben Hur en Rafaela y sigue con chances de clasificar a los cruces, pero lo más importante es que logró la permanencia desde lo matemático.

Gimnasia de Concepción del Uruguay goleó 3 a 0 a Sportivo Las Parejas y sumó puntos clave en su pelea por no perder la categoría.

Gutiérrez de Mendoza y Crucero del Norte ya bajaron al Regional Amateur. Resta definir un descenso por grupo en la Reválida, algo que se sabrá en las próximas tres fechas.