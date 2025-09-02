Dirigentes de Cipo podrían renunciar tras los incidentes: "Si se va uno, nos vamos todos"

El inicio de la semana en Cipo está lejos de lo deportivo. Después de los hechos de violencia del domingo apenas terminado el partido contra Ciudad Bolívar, por el Federal A, los dirigentes del club se pusieron a disposición de la Justicia y varios de ellos analizan dar un paso al costado.

El lunes por la noche, la institución lanzó un comunicado en redes y los incidentes podrían traer más consecuencias. Mientras tanto, se desarrollan las investigaciones de la fiscalía y la policía de Río Negro.

“Se analizan renuncias en la comisión directiva, es una posibilidad dar un paso al costado. Vamos a esperar hasta que la policía y la fiscalía actúen, esto sucedió en la vía pública. Estamos muy amargados y podríamos abandonar todo”, afirmó Marcelo Bastías consultado por LM.

Luego del pitazo final de Juan Ignacio Nebbietti sucedió una de las situaciones más tristes de la jornada en la categoría. Casi sin tiempo de reacción, un grupo de "la 69" atacó con piedras en principio a la Policía, pero los proyectiles llegaron a hinchas, familiares y prensa que se encontraba aún en zona de plateas.

bastias 22.jpg Los dirigentes de Cipo pusieron en duda su continuidad por los incidentes al terminar el partido con Bolívar.

El resultado fue anecdótico y pasó a un segundo plano con la escena de violencia en la calle O’Higgins, entre pedradas, gases lacrimógenos, corridas y detenciones. Con el correr de las horas y en la apertura de la semana, los dirigentes del Capataz se pusieron a disposición de la fiscalía y de la policía para tratar de esclarecer los hechos. “Si no los frenamos, se nos va de las manos todo. Tanto presidente como el vice están analizando presentar la renuncia, estamos recontra amargados. Si se va uno, nos vamos todos”, sumó.

Con charlas y reuniones durante el día, a la noche la institución se expresó mediante un comunicado con los principales dirigentes. Luca Mancini (presidente), Adrián Calfuan (vice) y Marcelo Bastías (titular de la comisión de fútbol), se dirigieron a los seguidores. “Es un día triste, desde el día que asumimos, el 11 de noviembre del año pasado hasta hoy, una de las propuestas, quizá la principal, fue recuperar a la familia Albinegra, que vuelva la familia y la confianza”, comenzó Mancini.

Con un tono de preocupación y amargura el presidente remarcó el compromiso con la justicia para esclarecer los hechos. “Desde la comisión directiva estamos a disposición de la Justicia, del hincha y el socio albinegro que es lo primordial para nosotros. Estamos acompañando en todo momento la decisión que tome Marcelo Bastías con la comisión de fútbol”, sumó.

La investigación de los incidentes en La Visera

El lunes, el fiscal a cargo de la investigación de los incidentes, Diego Vázquez, tomó declaraciones y realizó el pedido de las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto del club como las de la ciudad, para trabajar en el reconocimiento de los responsables.

“El resultado del partido pasó a un segundo plano, queremos informar que vamos a repudiar todo acto de violencia, lo que pasó ayer no puede volver a suceder. Me citaron de fiscalía, hablé con la Policía y nos vamos a poner a disposición para que esto no vuelva a pasar”, asumió Bastías en el vídeo institucional.

Con las pruebas audiovisuales en poder de la Justicia, la semana será álgida para obtener resultados con celeridad. “No vamos a dejar pasar hechos de violencia, sea quien sea, sea de cualquiera de las tribunas que venga. En este caso está afectada una de las facciones de la hinchada, veremos como continúa. Les pedimos disculpas a los hinchas, al socio que estuvo en la platea”, mencionó.

Cabe destacar que hubo daños materiales de vehículos que estaban sobre O’Higgins y algunos en sectores cercaron a las vías. Además, un efectivo policial terminó con heridas al igual que algunos hinchas en plateas.

Embed

El último antecedente violento en La Visera

Hacía tres años que no pasaba algo así en La Visera. Fue en septiembre del 2022, cuando Cipo jugaba por la noche ante Independiente de Chivilcoy. Con incidentes que iniciaron en la previa devenidos en enfrentamientos entre la parcialidad y la policía, el árbitro Cesar Ceballo frenó el encuentro en tres oportunidades.

Apoyado por la asistente María Belén Bevilaqua, que advirtió la caída de proyectiles sobre el campo de juego y el intento de vulnerar el portón de la mitad de cancha, Ceballo suspendió el encuentro cerca de los 36 minutos.

La decisión del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal sancionó en aquel momento al Albinegro con tres partidos de local a puertas cerradas y el club tuvo la responsabilidad de los gastos de traslados y alojamientos de Independiente para completar el partido. Por otra parte, la sanción económica fue equivalente a 100 entradas, lo que significó un desembolso de $300.000 para la época, cuando $1000 era el valor de cada ticket.

Tras lo vivido el último domingo, el club evalúa sancionar a quienes estén involucrados, siendo el derecho de admisión el camino a seguir. “Estamos firmes en la decisión con el fin de mejorar y que venir a la cancha sea un espectáculo deportivo, porque Cipolletti es el club de la ciudad. En los próximos días vamos a anunciar la medida que vamos a tomar como institución acompañada por la fiscalía y Policía”, agregó Bastías.

Con respecto a las posibles sanciones, desde el club indican que, a comparación con el duelo frente a Independiente de Chivilcoy, los últimos actos se dieron una vez finalizado el encuentro. Esto puede significar que los atenuantes para una posible sanción no serían tan graves en perjuicio del club. Hasta el momento se desconoce el informe del árbitro y la decisión del Tribunal de Disciplina.