Dolor: hallaron muerta a la mujer que era buscada en Cipolletti

Este martes por la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de Norma Gatica, la mujer que era intensamente buscada en Cipolletti.

El cuerpo de la mujer estaba en el canal que corre a metros de la Terminal de Ómnibus.

La Policía de Río Negro confirmó el hallazgo de Norma Beatriz Gatica , la vecina de Cipolletti que estaba desaparecida desde el viernes de la semana anterior.

El cuerpo fue encontrado por personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios en un canal secundario de riego que atraviesa la ciudad y cruza la calle Pacheco, en proximidades de la Terminal de Colectivos.

Fuentes de la investigación precisaron que el cadáver se encontraba flotando en el cauce que viene cargado de agua por el desarrollo de la temporada de riego.

Se trata de un espacio desolado, rodeado de construcciones. De un lado funciona una importante gomería y del otro restaurante.

Sus familiares más cercanos, un hijo y su hermana, fueron notificados del hallazgo poco después de brindar una conferencia de prensa pidiendo apoyo en la búsqueda, que había comenzado el sábado a la madrugada.

Junto a vecinos y allegados que les brindaron acompañamiento se habían acercado al lugar, donde se vieron muestras de profunda congoja.

La Policía había cortado la circulación del tránsito en la calle Pacheco para permitir la labor de los peritos del Gabinete de Criminalística y del médico forense.

La interrupción provocó una gran aglomeración de vehículos que venían de Neuquén. Poco después habilitaron una mano, lo que permitió descomprimir el embotellamiento.

Un cuerpo tomado por una cámara

El comisario Inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V, informó que habían iniciado un rastrillaje en la zona del cruce de la calle O'Higgins y la Ruta Nacional 151, donde corre paralelo del canal de riego.

El oficial indicó que el lunes una cámara de seguridad había tomado un bulto que flotaba en el agua, por lo que apuntaron la búsqueda en ese lugar, siguiendo la dirección del cauce.

Poco antes del mediodía integrantes del Cuartel de Bomberos y efectivos de la Comisaría 32, donde se había formulado la denuncia por la desaparición, localizaron el cuerpo