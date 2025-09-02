El tenso cruce entre Victoria Villarruel y un sindicalista tras su visita a una fábrica

La vicepresidenta estuvo recorriendo una planta de neumáticos en el marco del "día de la Industria" y protagonizó un fuerte intercambio con un obrero.

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta de neumáticos Fate en Victoria, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su recorrida no estuvo exenta de problemas, ya que protagonizó un cruce cargado de tensión con Alejandro Crespo , secretario general del SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático), referente del Frente de Izquierda.

En esta visita que realizó, en el marco del "Día de la Industria", la vicepresidenta recibió un comunicado donde acusaron al Gobierno de "atacar deliberadamente los puestos de trabajo". Según indicó Crespo en diálogo con La Nación, en este escrito que recibió Villarruel, se le comentó que " la fábrica está a mitad de producción y que hubo despidos , y que eso es consecuencia de la Ley Bases que ella desempató".

Este intercambio que protagonizaron fue grabado y se pudo escuchar a Villarruel quejarse porque en la carta que le entregó el sindicalista la vincula con "genocidas" . Pero luego, buscó un acercamiento y pidió "trabajar por la unión de los argentinos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SUTNA (@sutnanacional)

El sindicalista indicó que es una "provocación" la visita de Villarruel a la planta de neumáticos

Por otro lado, el secretario general de SUTNA cargó contra la visita, señalando que el gobierno "habilita importaciones indiscriminada" que las patronales aprovechan para despedir y flexibilizar condiciones laborales en un contexto de recesión generalizada. También consideró una "provocación" que la visita se realizara el Día de la Industria, mientras la producción estaba al mínimo.

"No es cierto que estén sufriendo económicamente las multinacionales ni los grandes holdings nacionales. Los balances globales reales de las patronales arrojan ganancias, mientras quien está padeciendo la crisis social y económica es el pueblo trabajador argentino", concluyó.

Desde el espacio de Villarruel se limitaron solamente a informar la visita a la fábrica con un escueto comunicado en el que no se deja constancia del intercambio con Crespo. "Fue recibida por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, acompañado por su equipo directivo, quienes le brindaron un panorama sobre la actualidad de la empresa y su producción durante el recorrido por las diferentes etapas productivas", dice el comunicado de la titular del Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmyVillarruel/status/1962954547631882249&partner=&hide_thread=false | Día de la industria, @VickyVillarruel en la planta de FATE



"Hoy, en el Día de la Industria, quise estar donde el trabajo argentino cobra vida.

Visité la planta industrial de FATE en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires, donde fui recibida por su… pic.twitter.com/63FnaWP0gu — Villarruel Army (@ArmyVillarruel) September 2, 2025

Desde el oficialismo bonaerense, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este martes un acto en San Martín bajo el lema "La industria no se rinde". El encuentro tendrá una doble función: conmemorar la fecha y, al mismo tiempo, oficiar como cierre de campaña en la Primera Sección Electoral para Fuerza Patria, la coalición que nuclea al peronismo.

El acto contará con la presencia de Gabriel Katopodis y Malena Galmarini, candidatos a senadores provinciales por una sección clave que abarca 24 municipios del norte del conurbano. También se sumará Sergio Massa, líder del Frente Renovador, en una foto que apunta a mostrar unidad en la recta final de la campaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArielFerAguilar/status/1962701386128179567&partner=&hide_thread=false "La industria bonaerense no se rinde"

Este 2/9 nos encontramos en el Día de la Industria junto a @kicillofok, porque creemos en una provincia que produce, que trabaja y que sueña con un futuro mejor

La producción es soberanía. La industria es futuro. pic.twitter.com/XfXoYET4K2 — Ariel Aguilar (@ArielFerAguilar) September 2, 2025

Victoria Villarruel denunció a un periodista español

La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció a Javier Negre, periodista español y propietario del medio digital La Derecha Diario. La presentación se realizó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, y la acusación es por "intimidación pública" y "amenaza de rebelión".

Según detalla el documento judicial que presentó ante los Tribunales de Comodoro Py, la titular del Senado acusó de "rebelión", "amenazas" e "intimidación pública" a Negre y a otros de los periodistas que trabajan para la empresa.

Además, dentro de la acusación se denuncia una "asociación ilícita" y “atentados contra el orden público”, según detallaron fuentes cercanas al entorno de Villarruel.