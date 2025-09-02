El fiscal Carlos Stornelli abrió la investigación por espionaje ilegal y respaldó la denuncia del Gobierno

El fiscal federal avaló la hipótesis oficial sobre una “maniobra clandestina” tras la filtración de audios de Karina Milei. Aclaró que no se violarán las fuentes ni los domicilios de periodistas.

El fiscal federal Carlos Stornelli dio curso este lunes a la denuncia presentada por el Gobierno nacional por supuesto espionaje ilegal en relación con la filtración de audios atribuidos a Karina Milei , secretaria General de la Presidencia. En su dictamen, el fiscal consideró que podría tratarse de una “operación de inteligencia clandestina” y en línea con la postura oficial, pidió avanzar con la investigación aunque resguardando el secreto profesional de los periodistas.

La denuncia había sido presentada el domingo por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich , luego de que trascendieran grabaciones que comprometerían a la hermana del Presidente. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, quien deberá definir ahora si ordena medidas preliminares como citaciones, pericias técnicas o pedidos de informes.

En el dictamen, Stornelli afirmó que no puede descartarse —sino más bien “presumirse”— la ilegitimidad del origen de los audios, los cuales habrían sido “ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.

“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”, expresó el fiscal, en términos alineados con el diagnóstico oficial.

Garantías al periodismo

Stornelli fue enfático al señalar que la investigación no avanzará sobre las fuentes periodísticas ni sobre los periodistas que hayan intervenido en la publicación del contenido: “No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca, ello por mandato constitucional”, sostuvo.

Además, agregó que no se vulnerará la inviolabilidad del domicilio de ningún comunicador, “salvo orden fundada de juez competente”, y sólo en caso de que existan elementos objetivos que lo justifiquen. También abrió la puerta a que algún periodista pueda aportar información de forma voluntaria si considera que puede contribuir al esclarecimiento del hecho.