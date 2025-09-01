Así reaccionó Jorge Rial tras el allanamiento a su canal de streaming

Todo nace a partir de una denuncia realizada esta mañana por el Gobierno Nacional.

Este lunes, en Intrusos, contaron que el Gobierno Nacional solicitó un allanamiento en los estudios de Carnaval Streaming. Apuntan a Jorge Rial y Mauro Federico, figuras de ese canal, tras la filtración de los audios que vinculan a la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei , con el presunto cobro de coimas.

"El Gobierno denuncia un plan para generar caos. Quieren saber quién es la fuente. Quién es el traidor dentro del Gobierno", comentó el conductor Adrián Pallares en el ciclo de América TV. En sus redes sociales, Rial no tardó en reaccionar ante el accionar del Gobierno nacional. "El gobierno nos acusa de una conspiración internacional", exclamó.

"Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión", siguió.

"Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia", completó.

Los detalles de la denuncia del Gobierno

A menos de una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, el Gobierno Nacional, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Según informó en un mensaje publicado en la red social X, el vocero señaló este lunes que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.



Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar… — Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, denunció el funcionario de Javier Milei, en referencia a los audios que durante la semana pasada difundieron los medios de comunicación con la voz de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, durante una supuesta reunión realizada en la Casa Rosada.

La denuncia del Gobierno fue presentada este lunes 1 de septiembre y quedó sorteada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, que será subrogado por el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N° 10, bajo el expediente CFP 3604/2025. Titulado como “Denuncia contra la operación de espionaje ilegal e influencia extranjera”, el escrito fue presentado por el abogado Fernando Oscar Soto, perteneciente al Ministerio de Seguridad nacional.

Según se pudo comprobar, la decisión de presentar la denuncia se definió en una reunión realizada este lunes en Casa Rosada, en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, junto al Procurador General de la Nación, Santiago Castro Videla. Una vez efectuada la denuncia, llegó el pedido de allanamiento a Carnaval Streaming que puso en alerta a Jorge Rial.