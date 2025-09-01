Los cinco barras detenidos por los incidentes en la cancha de Cipo recuperaron la libertad

Son tres mujeres y dos hombre quienes, tras cotejar sus antecedentes, pudieron retirarse de la Comisaría Cuarta, donde habían sido conducidos.

En la esquina de Alem y 25 de Mayo se produjeron detenciones luego de los incidentes registrados en la cancha de Cipo.

Ya están en libertad los cinco barrabravas detenidos el domingo por los violentos incidentes que se produjeron en la cancha de Cipolletti tras el partido en el que el equipo local perdió por el Torneo Federal A, y en los que un policía resultó lesionado.

Se trata de tres mujeres y dos hombres apresados en inmediaciones de la puerta de acceso al sector de plateas, donde se concentró un grupo de hinchas de la facción conocida como “La 69”.

Testigos relataron que desde la calle O’Higgins comenzaron a arrojarse piedras hacia la platea , lo que desató la intervención de los uniformados, que contaron con el refuerzo de un equipo del grupo COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- quienes respondieron con gases lacrimógenos y postas de goma para dispersar a los agresores.

Detención hinchas Cipo 2

Todo fue un caos y desconcierto, porque en ese momento aún había gente en el interior de La Visera, entre ellos trabajadores de medios de prensa, familiares de jugadores, allegados e hinchas, que debieron resguardarse y fueron alcanzados por los gases, cuyo efecto se percibió a varias cuadras de distancia.

Los barras corrieron para refugiarse en dirección al barrio Arévalo, situado cruzando la vía, donde hubo corridas y se volvieron a enfrentarse.

El operativo se amplió a un radio que abarcó la zona céntrica, donde se registraron algunas de las detenciones, como en la esquina de Alem y 25 de Mayo.

Detenciones de los barras

En medio de la refriega se produjo la lesión de uno de los efectivos, y también por las pedradas se registraron daños en vehículos estacionados en las inmediaciones.

El comisario Luis Balboa, jefe de la Comisaría 4ta, informó que los detenidos fueron liberados luego de consultar por sus antecedentes, aunque quedarán vinculados a la causa que iniciada por los desmanes.

Fueron a reclamarle al árbitro

Poco después de los incidente la facción “La Gloriosa 69” difundió un comunicado en las redes sociales en el que reconocieron que al finalizar el partido se manifestaron para expresar su disconformidad con el arbitraje, pero aclararon que lo hicieron “de manera pacífica”.

Según denunciaron, la policía respondió “de manera sorpresiva e injustificada con balas de goma y gases lacrimógenos”, lo que dejó “lastimados a muchos hinchas, entre ellos menores de edad”.

“La represión policial ha causado heridas y traumas a muchos hinchas albinegros y nos preocupa profundamente la seguridad y el bienestar de las familias albinegras”, expresaron. Asimismo, se pusieron “a disposición de todas las familias que fueron afectadas por los disturbios, ofreciendo nuestro apoyo y solidaridad en este momento difícil”.

El comunicado del Club Cipolletti

La Comisión Directiva del club expresó también en un comunicado: “Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos hoy por la tarde, al finalizar el partido”. La institución remarcó que rechaza cualquier acto que ponga en riesgo “la seguridad y el bienestar de los socios, hinchas y familias”.

Además, ofreció disculpas a los presentes y reafirmó su compromiso de seguir trabajando “para que el estadio sea siempre un espacio de encuentro seguro, familiar y de apoyo incondicional al equipo”. El texto concluyó: “Somos una institución que defiende la pasión, el respeto y la convivencia en cada partido”.

Los Innombrables negaron participación

La hinchada “Los Innombrables” también hizo público su descargo. “Queremos dejar en claro que nuestra hinchada no tuvo participación alguna en los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio”, señalaron.

Afirmaron que su grupo se caracteriza por “velar por la seguridad de todos los asistentes a los encuentros deportivos y por cuidar la integridad de la familia albinegra”. Además, rechazaron “cualquier acto de violencia o disturbio que pueda afectar la tranquilidad y el bienestar de los aficionados y la comunidad en general”.