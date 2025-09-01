Confirmado: trasladan el feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largo

La medida del Gobierno Nacional fue confirmada en las últimas horas. A qué día se trasladará.

Se busca estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

El Gobierno Nacional oficializó este lunes el traslado del feriado del 12 de octubre , que este año cae domingo. De este modo, el próximo mes habrá un fin de semana largo de tres días.

La medida fue tomada para impulsar la actividad turística y favorecer a los sectores estratégicos de la economía. La decisión se sustenta en el Decreto N°614/25 emitido la semana pasada, que le otorgó a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir qué se hará con los feriados que caen sábado y domingo, pudiendo estos ser trasladados con fines turísticos.

De esta manera, el 12 de octubre conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado así finalmente al viernes 10 de octubre, por lo que habrá entonces un fin de semana largo.

La medida fue confirmada en las últimas horas través de la resolución 139/2025, la Jefatura de Gabinete publicó en el Boletín Oficial la decisión.

Según indica el texto oficial, esta fecha se establece como "una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

El jueves pasado el intendente de Villa Gessell, Gustavo Barrera, se expresó sobre el traslado del feriado y detalló que el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, habría indicado que el lunes 13 de octubre será una nueva fecha de descanso para tener un fin de semana XXL por el feriado del 12 de octubre en el Día de la Diversidad Cultural, pero esto fue descartado horas después.

En este sentido, se confirmó la nueva fecha que establece como feriado el viernes 10 y con ello, todos los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que comenzará ese viernes y se extenderá hasta el domingo 12.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

El 12 de octubre es una fecha cargada de significado histórico y social. Originalmente conocido como "Día de la Raza", desde 2010 se lo conmemora como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reconocimiento a los pueblos originarios y a la necesidad de reflexionar sobre la riqueza de las distintas identidades que conviven en Argentina y América Latina.

12 de octubre: ¿Por qué se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultura?

El cambio de nombre y de enfoque busca dejar atrás una mirada euro centrista del "descubrimiento de América" y resaltar la importancia de la interculturalidad, la memoria histórica y el respeto mutuo entre las comunidades.

En este 2025, además de los actos y actividades conmemorativas que se realicen en escuelas, universidades y espacios públicos, la fecha se combinará con un movimiento turístico significativo gracias al traslado al viernes 10.

¿Cómo me deberán pagar si trabajo el próximo viernes 10?

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables.

Si el empleado no trabaja : el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada.

: el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada. Si el empleado trabaja: el empleador debe pagar la remuneración normal del día con un recargo del 100%. Esto significa que se paga el doble de lo que correspondería a una jornada habitual.

