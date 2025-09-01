Le fracturó la mandíbula: hijo de un concejal peronista lo atacó porque creyó que era militante libertario

La víctima intentaba promocionar su nuevo emprendimiento cuando fue atacado violentamente, y ahora está internado. Todo quedó grabado.

Un hecho de violencia que conmociona a la comunidad se registró en pleno desarrollo de la campaña electoral bonaerense. Thomas Hidalgo, herrero y padre de tres hijos fue confundido con un militante libertario, y sufrió una agresión que lo dejó internado con fractura de mandíbula, entre otras lesiones en el rostro.

El incidente ocurrió en la ciudad de Baradero, cuando Thomas se encontraba colocando un cartel para promocionar un emprendimiento que había iniciado junto a un amigo.

Según su relato, el violento episodio comenzó cuando fue abordado por Leonardo Bagalá, concejal local de Fuerza Patria, quien lo increpó de manera violenta al confundirlo con un militante de otro espacio político. A pesar de la tensión inicial, Thomas y su amigo completaron la instalación del cartel y regresaron a su domicilio, confiando en que no pasaría a mayores.

El hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino

El brutal ataque del hijo de un concejal peronista

Al llegar a su casa, Thomas recibió una nuevo ataque, esta vez por Lucio Bagalá, hijo del concejal peronista. De acuerdo con el herrero, el joven lo golpeó sin mediar palabras, dejándolo inconsciente sobre el ingreso a su vivienda.

Las cámaras de seguridad instaladas en la fachada registraron la brutalidad del ataque, donde se observa cómo Thomas cae mientras su agresor se retira sin prestar asistencia.

Fuentes policiales confirmaron que el joven sufrió fractura de mandíbula, daños en otros huesos faciales y requirió traslado al hospital Modelo de Vicente López para cirugía reconstructiva. En un video desde la sala de rehabilitación, expresó: “Esto me pasó por intentar ganarme la vida de manera honesta. No es solo violencia contra mí, es violencia contra el derecho de cualquier persona a vivir en paz y salir adelante con esfuerzo propio”.

baradero2 La violencia política en Baradero dejó a Thomas Hidalgo internado tras un ataque del hijo de un concejal.

También agregó: “Pido justicia, no solo por mí, sino para que nadie más en Baradero ni en ningún lugar del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”. Actualmente espera la aprobación de su obra social para recibir las prótesis necesarias para la intervención maxilofacial.

Clima de tensión electoral y universitaria

El incidente de Baradero coincide con un contexto de confrontaciones en distintos espacios. Ese mismo día se produjeron enfrentamientos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires entre agrupaciones estudiantiles vinculadas al peronismo y a la corriente libertaria. Las imágenes difundidas mostraron agresiones físicas y verbales en los pasillos del edificio, en un conflicto que venía escalando desde semanas previas.

Las agrupaciones involucradas, Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres, protagonizaron choques por banderas, pintadas y confrontaciones directas. La situación llamó la atención del presidente Javier Milei, quien se expresó sobre los hechos. Estas tensiones reflejan un clima electoral marcado por enfrentamientos y violencia, mientras los distintos sectores buscan posicionarse de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

La comunidad de Baradero enfrenta ahora el desafío de garantizar que los procesos políticos se desarrollen sin poner en riesgo la integridad física de los ciudadanos.