Alerta amarilla por vientos fuertes y tormenta de Santa Rosa: las provincias afectadas

l SMN renovó sus avisos para este domingo por viento mal clima en varias zonas del país. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para catorce provincias argentinas: Buenos Aires, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte del organismo, el norte de La Pampa , sur de córdoba y noroeste de Buenos Aires serán afectados por vientos fuertes del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El este de Formosa , este de Chaco , norte y centro de Corrientes serán afectados por vientos fuertes del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

clima

El sudeste de Buenos Aires será afectada por vientos fuertes del noreste con velocidades entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

¿A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa?

Para este domingo 31 de agosto se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa en la zona centro del país.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, hay más probabilidades de que las tormentas se desaten cerca del mediodía, sería a partir de las 11:00 horas que se desarrollaría una intensa caída de agua.

clima

Para el resto del país, el SMN activó varias alertas meteorológicas por lluvias y tormentas. En este sentido, advirtieron que las zonas más afectadas serían el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba y el oeste de Entre Ríos, ya que regirán alertas naranjas por tormentas.

otro clima (1)

El norte de Mendoza estará bajo alerta amarilla por lluvias. Otras provincias afectadas por el mismo fenómeno son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y San Juan. Por eso se recomienda evitar las actividades al aire libre, mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas. Y no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra.

Recomendaciones ante una alerta amarilla por tormentas

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atento ante la posible caída de granizo.

-Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Sistema de Alerta del SMN.jpg

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.