Cristina Kirchner reapareció con chicanas a Javier Milei: "Entiendo por qué no llegaste a ser arquero"

La expresidenta cuestionó en redes sociales la política económica del Gobierno e ironizó sobre los dichos del Presidente y la gestión de su hermana Karina Milei.

En una nueva intervención pública a través de la red social X (ex Twitter), la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este lunes una dura crítica a la política económica del presidente Javier Milei y denunció un escenario de fuga de divisas, caída del crédito y desorden monetario, al que describió como una combinación de “sin pesos y sin dólares”.

“¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”, escribió la exmandataria, en una publicación extensa y con tono irónico. La publicación se da en medio de tensiones financieras y rumores de intervención oficial en el mercado cambiario, luego de que el dólar libre superara los $1.300 y el Banco Central decidiera vender reservas para contener la brecha.

La exjefa de Estado cuestionó directamente la gestión monetaria y cambiaria del Gobierno. Advirtió que los dólares se pierden por turismo emisivo, fuga de capitales, pago de intereses de deuda, compra de divisas para atesoramiento y por importaciones, en un escenario que, según describió, mina las reservas del Banco Central.

“Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen fuga de capitales), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones”, enumeró.

En cuanto al mercado en pesos, Cristina Kirchner alertó sobre la creciente emisión de instrumentos financieros por parte del Banco Central, en un esquema que —según su análisis— reemplaza el financiamiento directo al Tesoro pero aumenta la deuda cuasifiscal.

“Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central…”, escribió, en referencia al uso de LECAPs, puts y otros instrumentos emitidos por la autoridad monetaria.

Ironías sobre el carry trade y el crédito

La expresidenta también ironizó sobre el elevado nivel de tasas de interés implementado por el Gobierno para contener la presión sobre el dólar. “Chau al crédito bancario. ¿Sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? Sin crédito y con caída del consumo”, criticó.

Y remató: “¡Larga vida al carry trade!”, en alusión al ingreso especulativo de capitales que buscan rentabilidad en pesos sin dirigirse al sector productivo.

Uno de los pasajes más políticos de la publicación apuntó directamente al ideario económico del Presidente. Cristina Kirchner recordó que Milei se define como economista de la escuela austríaca, que promueve un Estado mínimo, libertad de precios y no intervención en los mercados. Sin embargo, lo acusó de haber traicionado esa lógica al ordenar la intervención del BCRA.

“Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca”, escribió, en un mensaje que intenta exponer contradicciones dentro del discurso presidencial.

Postdatas con mensaje político y personal

En dos mensajes finales, la expresidenta combinó ironías personales con definiciones institucionales. Primero, aludió a la figura de Karina Milei: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás”.

Y en un guiño a la libertad de expresión, recordó: “El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta envié al Congreso el proyecto que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy”.