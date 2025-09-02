Día del Empleado de Comercio en Cipolletti: confirmaron el traslado de la fecha

La CIC confirmó el día que no abrirán los supermercados y comercios para conmemorar el día de los empleados. ¿Cuándo ocurrirá?

En Cipolletti, un día de septiembre no habrá atención al público en numerosos comercios.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) confirmó que, en acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), se resolvió trasladar la conmemoración del Día del Empleado de Comercio de 2025 .

Conforme a lo establecido en la Ley 26.541, la fecha original es el 26 de septiembre , pero este año se celebrará el lunes 29 de septiembre .

En Cipolletti, José Luis Bunter , presidente de la Cámara de Industria y Comercio (CIC) confirmó a LM Cipolletti la medida publicada a nivel nacional.

E.C.P CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (4) Desde la CIC confirmaron el traslado del Día del Empelado de Comercio en todo el país. Estefania Petrella

Cómo funcionarán los comercios

Ese lunes, los empleados mercantiles tendrán derecho a no prestar servicios laborales, manteniendo su remuneración habitual. En caso de trabajar, deberán cobrar un recargo del 100% en su salario. La normativa aclara que la fecha no puede ser utilizada como franco compensatorio del descanso semanal.

Los establecimientos podrán permanecer abiertos únicamente si son atendidos por sus propios dueños o si hay empleados que aceptan trabajar durante la jornada, en los términos previstos por la Ley.

Por lo tanto, en la ciudad, supermercados, hipermercado, corralones y comercios que se adhieran a esta fecha, no abrirán sus puertas, lo que hace prever las compras del fin de semana.

E.C.P SENDAS PEATONALES (79) Los cipoleños deberán prever la fecha al momento de ir a realizar compras el lunes 29 de septiembre. Estefania Petrella

Un sector clave de la economía

El Día del Empleado de Comercio busca reconocer a uno de los gremios más numerosos del país, que incluye desde trabajadores de supermercados, shoppings y grandes cadenas, hasta empleados de pequeños locales de barrio.

La jornada tiene los mismos alcances que un feriado nacional y representa, además, un alivio en la rutina de quienes a diario sostienen el funcionamiento del comercio y los servicios en todo el país.

El documento que establece el traslado fue rubricado por dirigentes gremiales, entre ellos Armando Cavalieri, y representantes del sector empresario, encabezados por Natalio Mario Grinman, de la CAC. Las partes solicitaron además la homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, para que el acuerdo tenga plena validez.

Los comerciantes están cansados de los robos permanentes. Los comercios atendidos por sus dueños, podrán abrir con normalidad. Francisco Sánchez V.

¿Cuánto cobrarán los empleados en septiembre?

En paralelo, FAECYS dio a conocer la escala salarial vigente para septiembre de 2025, correspondiente al último acuerdo paritario firmado para el sector. Según la grilla oficial, los sueldos básicos superan $1 millón, con variaciones según la categoría y puesto de trabajo.

En el caso de Maestranza y Servicios, la categoría A percibe $1.065.914, la B $1.068.884 y la C $1.079.290. Dentro del sector Administrativo, la categoría más baja (A) alcanza los $1.077.062, mientras que la más alta (F) llega a $1.126.863. Los Cajeros, al igual que el Personal Auxiliar y los Vendedores de categoría A, perciben $1.080.777. El Personal auxiliar especializado arranca en $1.089.700.

La paritaria estableció incrementos del 1% mensual de julio a diciembre de 2025, además de un bono fijo no remunerativo de $40.000 que se abona cada mes en el mismo período. Para quienes trabajan media jornada en ventas, los montos se calculan en la mitad del básico mensual: $535.336 en la categoría A, hasta $558.155,5 en la categoría D. El acuerdo tendrá vigencia hasta abril de 2026, con revisión prevista para noviembre, cuando gremio y cámaras volverán a reunirse para analizar las escalas frente a la situación económica.