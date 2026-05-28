Abuelos de Las Perlas bailaban El Pericón y a pocos metros una banda de borrachos se agarró a piñas y piedrazos

El Cite Limay festejó el 25 de Mayo en Las Perlas. Todo se desarrollaba con normalidad, hasta que estalló un conflicto entre indigentes. Dos terminaron presos.

El Cite de Las Perlas festejó el 25 de Mayo con una fiesta criolla. Un grupo de borrachos se peleó a los pocos metros. La Policía detuvo a dos sujetos, y el acto pudo continuar.

El 25 de Mayo también se festejó en el centro integral de la Tercera Edad de Balsa Las Perlas -Cite Limay-. El acto fue el último martes y al aire libre, frente a su sede ubicada en la avenida Las Perlas, a pocos metros donde se encuentra en callada la embarcación que durante décadas cruzó el río Limay.

Todo se desarrollaba con el entusiasmo y colorido brindado por su personal directivo y los abuelos que concurren a ese establecimiento municipal, un lugar de encuentro donde reciben asistencia y acompañamiento .

Habían preparado torta fritas y chocolate caliente para convidar a los familiares y al numeroso grupo de vecinos, niños entre ellos, que se habían acercado a compartir la jornada, pese a que estaba fresco. Entre otros asistentes, también se encontraba la jueza de Paz Laura Pino , invitada especialmente.

Debut de bailarines

Uno de los números más esperados era la actuación de los participantes del taller de danzas folclóricas que dicta Norma Tamborindegui, del área de Cultura municipal. Para los bailarines era un momento especial, porque significaba el debut frente al público. Por esa razón habían ensayado la presentación de un Gato y el tradicional Pericón Nacional.

Estaban dando los primeros pasos de esta última obra cuando empezaron a escuchar un griterío e insultos, y sintieron que caían piedras cerca de ellos. El desconcierto fue total. Temieron que los cascotes hirieran a alguien, por lo que se tuvo que suspender preventivamente la celebración.

De inmediato advirtieron que el alboroto había estallado en un inmueble ubicado a pocos metros de la institución, del otro lado de la avenida, donde suelen juntarse hombres a consumir bebidas alcohólicas. Distintas fuentes confirmaron que son varios sujetos vinculados familiarmente que habitualmente deambulan por el poblado en estado de ebriedad y generando problemas.

SFP Balsa las Perlas (15).JPG Sebastián Fariña Petersen

Al parecer esta vez surgió un entredicho entre ellos y se enfrascaron en una violenta pelea en la que además de arrojarse piñas y patadas, también se atacaron con piedras, de las muchas que tienen a mano en una calle de ripio. Fue tal el escándalo que tuvieron que llamar a la Policía, por lo que concurrió una patrulla de la Subcomisaria 82.

Dos de los atacantes lograron escapar, mientras que otros dos pudieron ser detenidos y trasladados a la Comisaría 4ta. No fue un procedimiento sencillo, porque seguían con actitud hostil y el conflicto tendía a agravarse.

Dos días de arresto

La Justicia de Paz les inició una causa contravencional a los presos por “Agresiones en la vía pública” y “atemorizar” y poner en peligro a la gente que se encontraba en el lugar. Como sanción les impusieron dos días de arresto, por lo que en las próximas horas serían liberados. Los dos revoltosos que huyeron están identificados, ya que son conocidos en Las Perlas.

La resolución judicial destaca que no es la primera vez que suceden episodios de ésta índoles con estas personas, dado todos los días se encuentran en el mismo lugar consumiendo alcohol tirados en la vereda, gritando e insultando a toda persona que pase por allí”.

“Salvo esto, la fiesta estuvo lindísima”

Pese los incidentes protagonizados el grupo de borrachos, la fiesta por el 25 se pudo concluir sin otros sobresaltos y se cumplió con el programa previsto.

“Salvo esto que pasó, la fiesta estuvo lindísima”, destacó Sofía Mori, encargada del CITE Limay. La funcionaria indicó que la iniciativa surgió para recordar la fecha y mostrar a los vecinos las actividades que realizan. Indicó que a las distintas propuestas que ofrecen tienen un registro de 30 abuelos, aunque en invierto algunos dejar de asistir por el frío o problemas de salud.