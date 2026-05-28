Cipolletti actualiza las tarifas de estacionamiento medido desde junio

Desde el lunes, estacionar en la ciudad tiene nuevos precios por hora. Conocé cuánto cuesta, quiénes están exentos y qué pasa si no pagás.

A partir del lunes 1 de junio, los conductores que utilicen el Sistema de Estacionamiento Medido ( SEM ) en Cipolletti deberán abonar tarifas actualizadas por hora. Según la Resolución N° 571/26 publicada en el Boletín Oficial N° 665.

El incremento responde a la actualización general del cuadro tarifario municipal, que tomó como referencia el último Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) publicado por el INDEC correspondiente al mes de abril de 2026, que arrojó un aumento del 2,6%. Se trata de una actualización periódica que el Municipio aplica en uso de las facultades delegadas por la Ordenanza de Fondo N° 567/25.

1° hora estacionamiento: $ 525

2° hora estacionamiento: $ 655

3° hora estacionamiento: $ 790

El nuevo esquema tarifario contempla distinciones según el tipo de usuario. Los vecinos frentistas con domicilio dentro del área de estacionamiento medido que no posean garaje podrán estacionar en ambas márgenes de la cuadra de su domicilio y en las laterales inmediatas correspondientes a la misma manzana, abonando una tarifa mensual fija de $21.000.

En cambio, quienes posean garaje podrán estacionar frente al ingreso del mismo sin costo alguno, siempre que el sistema de estacionamiento asignado a la cuadra lo permita.

El nuevo horario del estacionamiento pago no fue actualizado en los carteles. En promedio, la suba por hora de estacionamiento ronda los $15. Anahi Cárdena

Reservas especiales y apeajes diferenciados

La normativa también detalla los valores para reservas de apeaje y estacionamiento especial. Los hoteles, hosterías y hospedajes pagarán $26.300 por mes y por metro lineal de frente. Las entidades bancarias y financieras para transporte de caudales deberán abonar $39.700 mensuales por metro, siendo el valor más elevado del esquema.

Las clínicas, centros médicos y hospitales privados que atiendan personas con movilidad reducida o adultos mayores acceden a una tarifa de $26.300 mensuales por metro. Los hospitales públicos y las dependencias estatales no abonan cargo alguno.

Para los establecimientos educativos privados, el apeaje de transporte escolar cuesta $13.200 por mes y por metro, mientras que frente a instituciones educativas públicas rige la gratuidad. Las personas con discapacidad también están exentas del pago en cualquier área del sistema, tanto dentro como fuera del estacionamiento medido.

E.C.P COMERCIOS (30) También se dispuso la actualización tarifaria para otros sectores de estacionamientos requeridos. Estefania Petrella

Multas por incumplimiento

El Boletín Oficial precisa que el incumplimiento en el pago del estacionamiento medido se hará efectivo una vez transcurridos 15 minutos desde que el personal de control verifique la infracción. El monto de la sanción equivale al valor de una hora de estacionamiento más las horas impagas que puedan determinarse, al que se suman la tasa por actuación administrativa y los recargos e intereses que correspondan.

En caso de que se emita un acta de deuda, la multa equivale a 25 horas de estacionamiento, con un descuento del 20% para quienes abonen de forma voluntaria dentro de los cinco días hábiles sin realizar descargo. Si se emite una cédula de notificación, el monto asciende al equivalente de 30 horas; y el certificado de saldo deudor para ejecución llega a las 50 horas.