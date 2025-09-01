Horror en Centenario: la fiscalía aseguró que el bebé fue asesinado con golpes de puño

El papá de la víctima fue acusado y cumplirá preventiva por cuatro meses. En forma sorpresiva, se despegó del hecho y dijo: "Jamás le pegué a mis hijos".

La fiscalía anticipó que la mamá del bebé también será investigada por presunta participación.

La fiscalía avanzó en la acusación contra el hombre de Centenario bajo sospecha por la muerte de su bebé y aseguró que la criatura fue atacada en forma salvaje a golpes de puño. “Le dio una gran cantidad de golpes de puño al bebé” , enfatizó el fiscal Andrés Azar . En tanto, el imputado pidió hablar y se despegó de lo sucedido: “Jamás le pegué a mis hijos”. La madre de la víctima está bajo sospecha aunque no se le atribuyó ningún delito.

El fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez formularon cargos al hombre al que le atribuyeron asesinar a golpes a un bebé de 39 días que era su hijo, en la ciudad de Centenario.

La acusación la realizaron este lunes por la tarde, durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que pidieron que el acusado, identificado por las iniciales como M.E.M., quede detenido con prisión preventiva.

Muerte de un bebé en Centenario La policía en el barrio Nueva España. Foto: Centenario Digital. Gentileza Centenario Digital

"Una gran cantidad de golpes de puño"

De acuerdo a la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el sábado pasado entre las 6 y las 12:50. El acusado, en la vivienda del barrio Nueva España donde convivía con su pareja y junto a otros hijos menores de edad de ambos, le dio "una gran cantidad de golpes de puño al bebé", según detalló el fiscal del caso.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el bebé murió en el hospital de Centenario como consecuencia de traumatismos, ocasionados por diversos golpes en todo el cuerpo: uno, en la zona del cráneo, y otro, en la zona del abdomen, "tuvieron suficiente entidad como para provocarle la muerte", precisó Azar en la audiencia.

El delito que se le atribuyó a M.E.M., fue homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor.

Fiscal Andrés Azar.jpg

Asimismo, el fiscal del caso describió que, al momento del hecho, en la casa estaba la pareja del acusado y madre del bebé, además de otro niño y una niña que son parte del grupo familiar.

Sobre este escenario, planteó que, provisoriamente, "la madre del bebé es sospechosa de tener algún grado de participación en el hecho", aunque por el momento no fue acusada de algún delito, y "se le hizo designar abogado defensor".

La sospecha se sustenta en parte, según deslizó el fiscal del caso, en que las lesiones que presentaba el bebé "no son compatibles con la caída desde los brazos del padre", como lo relató la mujer sobre el modo en que ocurrió el hecho.

El fiscal precisó además durante la audiencia, que existen indicios de que la mujer estaba inmersa en un contexto de violencia de parte del acusado, según relatos de testigos entrevistados por el MPF, al igual que los niños que son parte del grupo familiar.

"Fue un accidente"

Como medida cautelar, desde el MPF se requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación, para la integridad de testigos, y por riesgo de fuga. Se pidió que le medida sea por un plazo de seis meses.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos, y descartó por el momento la hipótesis planteada por la defensa.

El plazo de investigación lo estableció en cuatro meses.

Sobre el pedido de prisión preventiva del MPF, lo respaldó: fijó el plazo en cuatro meses.

La defensa del acusado planteó que el bebé falleció como consecuencia de un descuido. "Fue un accidente; jamás le pegué a mis hijos", dijo en la audiencia el acusado, al hacer uso de la palabra.