Crece la incertidumbre por un hombre de 45 años que buscan en el río Negro: desapareció hace ocho días

Prefectura Naval, Defensa Civil y vecinos recorren distintos sectores del curso de agua, pero hasta ahora no hubo resultados positivos en la búsqueda.

La desaparición de Cristian Leonardo Procoppo , un hombre de 45 años de Patagones, mantiene en vilo a la comunidad de Viedma y Carmen de Patagones. El caso se inició en la madrugada del domingo 24 de agosto y, a ocho días del hecho, las tareas de búsqueda siguen centradas en el río Negro .

De acuerdo a lo reconstruido por la Brigada de Investigaciones, Procoppo salió del boliche “Zeus” de Viedma alrededor de las 5:10, adonde había ido junto a su pareja y su hija. Decidió retirarse antes y, según contó a su familia, se dirigía a su casa. Sin embargo, no llegó.

Las cámaras de seguridad permitieron precisar su recorrido: un breve desvío hacia el barrio Paterno, luego por el Ceferino, y finalmente hacia la calle Alvear. Allí se lo observa caminando en línea recta hacia el agua. La última imagen lo muestra descendiendo hacia la costanera, a la altura de la avenida Villarino al 600.

Cristian Leonardo Procoppo Las últimas imágenes obtenidas por cámaras de seguridad indican que el hombre se dirigió al río.

En medio de la angustia, la hermana de Cristian, Paula Procoppo, compartió un mensaje en redes sociales. “A todos los que nos acompañaron en estos días tan difíciles en la búsqueda de mi hermano, tenemos que informarle que nuestro hermano lamentablemente, por decisión o accidente, se lo ve en un video caer al río”, escribió. Y agregó: “Solo queda que aparezca para darle un último adiós”.

Operativo en el río

Desde el miércoles 27, Prefectura Naval Argentina encabeza los rastrillajes en el río Negro, según informó el medio local NoticiasNet. A la búsqueda oficial se sumaron vecinos con embarcaciones particulares, que colaboraron en distintos sectores del cauce.

En los últimos días, las tareas se focalizaron en el kilómetro 18 de la Ruta Provincial 1, donde suele formarse un banco de tierra con raíces y ramas. Allí se esperaba encontrar algún rastro, pero los resultados fueron negativos. También se revisaron sectores cercanos a la isla La Paloma, a la altura del kilómetro 13 de la misma ruta.

Cristian Leonardo Procoppo busqueda en viedma

El operativo se amplió hacia la zona conocida como “Ya Verán” y hasta la desembocadura, con apoyo de embarcaciones de Prefectura. Sin embargo, al cierre de este lunes 1 de septiembre, no hubo novedades.

Condiciones del río

Especialistas consultados explicaron que las bajas temperaturas y las condiciones del agua pueden retrasar la aparición de un cuerpo, en caso de estar sumergido. Señalaron que las temperaturas más altas aceleran la descomposición, lo que facilita las tareas, y que el movimiento del agua y del viento influyen en que un cuerpo se desenganche si quedó atrapado en raíces o árboles semisumergidos.

En la costa aguas abajo se detectó un amasijo de ramas y raíces de más de dos metros de altura, que queda al descubierto dos veces al día con la bajamar. Esa zona también fue recorrida en busca de indicios.

Sin novedades

Fuentes policiales y de Defensa Civil de Patagones confirmaron que este lunes no hubo novedades. El personal continúa en alerta para sumarse al operativo cada vez que lo requiere Prefectura, aunque durante la jornada no se produjeron intervenciones.

Mientras tanto, la búsqueda sigue activa en distintos puntos del río Negro, con la expectativa de hallar a Cristian Leonardo Procoppo, cuyo paradero se desconoce desde hace ocho días.