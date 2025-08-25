Desesperada búsqueda de un hombre que desapareció hace seis días

No es la primera vez que la persona de 41 años desaparece de su domicilio. El ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda.

El Ministerio Público Fiscal informó que se activó el protocolo de búsqueda de persona para dar con el paradero de un hombre cuya ubicación se desconoce desde el 19 de agosto. Se trata de Ernesto Sandro Cartes de 41 años , domiciliado en Puente 83 Norte.

Según los datos aportados, mide 1,75 metros de estatura, tiene cabello corto castaño oscuro, tez trigueña y barba. Presenta una cicatriz en el pie derecho y otra en la cintura.

Al momento de ser visto por última vez vestía una campera azul, bufanda a cuadros de distintos colores, camisa de manga larga a cuadros, pantalón negro y zapatillas grises.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con el 911, dirigirse a la comisaría más cercana o llamar al teléfono de la fiscalía de Cipolletti: (0299) 15 416-7314.

Esta es por lo menos la cuarta vez que esta persona desaparece y por la cual se activa el protocolo mencionado. Cartes ya había sido noticia en agosto de 2017, luego en febrero 2021 y en diciembre del mismo año.