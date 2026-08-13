Allen espera el gas: licitarán una obra millonaria que beneficiará a 640 familias

La Provincia licitará la finalización de la red de gas en dos barrios de Allen. La obra demandará más de $351 millones.

El próximo 25 de agosto licitará la finalización de la red de gas para los barrios Islas Malvinas y Vidriera I. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro avanzará con una obra largamente esperada por vecinos de Allen : el próximo 25 de agosto licitará la finalización de la red de gas para los barrios Islas Malvinas y Vidriera I .

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $351.125.329 y permitirá que hasta 640 usuarios puedan acceder potencialmente al servicio de gas natural.

Una vez adjudicados los trabajos, la empresa que resulte seleccionada tendrá un plazo de 60 días para completar la obra.

Una obra que quedó abandonada

El proyecto había comenzado en 2023 con fondos nacionales, pero los trabajos quedaron paralizados tras el cambio de administración y parte de la infraestructura permaneció abandonada.

Ante esta situación, el Gobierno provincial decidió retomar el proyecto para completar una infraestructura considerada esencial para las familias de ambos barrios.

Qué trabajos se realizarán

La obra contempla el tendido de aproximadamente 400 metros de cañerías de distintos diámetros y la instalación de 347 servicios domiciliarios.

Pero uno de los principales desafíos estará debajo de la superficie: será necesario realizar cruces especiales mediante un sistema de tunelera para atravesar las vías del ferrocarril, la Ruta Provincial 65 y canales de riego.

Además, habrá intervenciones a cielo abierto sobre la Avenida Martín Fierro.

Cuándo comenzarán los trabajos

La licitación está prevista para el 25 de agosto. Una vez adjudicada, los 60 días de ejecución comenzarán a correr formalmente desde la firma del acta de inicio de obra.

De esta manera, la Provincia busca completar una obra que quedó inconclusa y avanzar con la llegada del gas natural a cientos de familias de Allen.

Cómo consultar los pliegos

Las empresas interesadas podrán consultar o adquirir los pliegos en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, en Buenos Aires 4 de Viedma.

También podrán realizar consultas al 0800-222-3595 o acceder a la sección de compras y licitaciones del organismo provincial.